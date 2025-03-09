مسلسلات رمضان 2025، مي عمر تواصل خطتها ضد ماجد المصري في الحلقة 10 من إش إش

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إش إش حول إخلاص كابوريا التي ثارت وشعرت بالغضب الشديد حينما رأت رجب، ولم تحاول الاستماع إلى أي كلمة منه، بل استمرت في الحديث عن الماضي وما فعله معها، وأكدت أنها لم تسامحه أبدًا.

وأشادت إش إش بما فعلته والدتها، حيث رأت أن كل ذلك يخدم خطتها، ولاحقًا، ذهبت إش إش إلى معتصم، ضابط المباحث، وكشفت له عن خطتها مع رجب، موضحة أنها تنوي الانتقام منه، فأخبرها الضابط أنه يريد معرفة مكان مخزن المخدرات الخاص برجب، واتفقا على البقاء على اتصال.

في سياق آخر، تواصلت شادية مع مختار، وحاولت أن تقربه من لبنى، وأجرى رجب اتصالًا مع بوشكاش، وسأله عن إذا كانت إش إش وإخلاص يعدان خطة ضده، ثم عاد بوشكاش وتحدث مع إش إش وإخلاص، حيث أكدت له إش إش أنها خططت لكي شيء، لكنه عرض عليها التعاون كفريق واحد.

لاحقًا، ذهب بوشكاش إلى رجب وأخبره أن إش إش لا تخطط لأي شيء وأن كل شيء حدث صدفة وحكى له ما حكاه له إش إش، وفي المقابل، أعطى رجب بوشكاش مبلغًا من المال.

بعدها، لاحظ مختار وجود بوشكاش عند رجب، لكن الأول تعامل كأنه لا يعرفه، مما أثار قلقه، وبعدها تواصل مع إش إش وأخبرها بأنه يرغب في أن “يكتب عليها”، بمؤخر كبير ثم يطلقها بعد ذلك لكنها رفضت، موضحة أنها “لا تتزوج من رجل أخطأت معه”.

وفي تطور آخر، اتصل رجب بإش إش وأخبرها أنه، رغم شكوكه بها، سيحاول تصديقها، لأنه متعلق بها ومعجب بها، في النهاية، يظهر نصه أمام رجب ولم يتم الكشف عن ما سيقوله خاصة أنه سبق وقال لإش إش أنه سيضطرها للتوقف عما ستفعله مع رجب.

أحداث مسلسل إش إش الحلقة التاسعة

دارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إش إش حول رجب الذي صُدم عندما سمع اسم إخلاص كابوريا، والدة إش إش، وسألها إن كانت تدرك ما فعله في الماضي معها لكنها أنكرت معرفتها، فطلب منها أن تسأل والدتها ثم غادر المطعم وتركها وحدها. بعد ذلك،

لجأت إش إش إلى صديق لها يمتلك مكتبة وحكت له كل ما حدث معها، وطلبت مساعدته رغم عدم اقتناعه بنا تنوي عليه، منحها كتابًا عن فن الإقناع.

وفي الوقت نفسه، أخبرت صفاء والدتها بأنها تحب نصة وترغب في الزواج منه، فوافقت إخلاص على ألا يكون نصة لإش إش حتى لا تجرح مشاعر صفاء.

أما إش إش، فقد كشفت لوالدتها عن خطتها وطلبت مساعدتها، فطمأنتها الأخيرة ووافقت، والتقت إش إش بمختار وأعادت إليه خمسة آلاف جنيه كان قد أعطاها سابقًا لأختها صفاء، مؤكدة له أن الله سيعوضها عنه برجل حقيقي.

من جهة أخرى، حاولت لبنى إقناع مختار بالهرب معها بعيدًا عن والدها والزواج منه، لكنه رفض، وفي تطور آخر للأحداث، واصل رجب محاولاته للاتصال بإش إش، لكنها تجاهلت مكالماته في البداية، وعندما اتصل بها من رقم غريب، ردت عليه ووافقت على مقابلته.

وخلال اللقاء، أعرب رجب عن شكوكه بشأن ما جرى وأنه ليس صدفة، بينما واجهته إش إش بحقيقة ما فعله مع والدتها، مؤكدة أنه لم يعد بإمكانهما الاستمرار معًا نظرا لما حدث ثم غادرت المكان.

بعد ذلك، أخبرت إش إش والدتها بما حدث مع رجب، وقالت لها أن تنتظر رجب وأنه سيأتي، وبالفعل عن عودة إخلاص كابوريا من السوق، وجدت رجب واقفًا بجانب سيارته وألقى عليها السلام.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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