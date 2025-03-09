مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9، طلاق ياسمين عبد العزيز وخالد سليم

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب حول يوسف الذي يحاول إقناع ليل بالدخول إلى المنزل والتحدث والتفاهم معه.

ويؤكد يوسف أنه مستعد لترك المنزل لها وللبنات، معتبرًا أن هذا من أبسط حقوقها، كما يمنحها مهلة للتفكير في الأمر، لكن ليل تتخذ قرارها النهائي بالطلاق، وتخبر والدتها بذلك.

بعد ذلك، تتحدث جدها مع والد يوسف، ليتم الطلاق رسميًا، وعقب الطلاق، تشعر رقية العسكري بسعادة غامرة بعد سماعها الخبر، أما ليل، فبعد لحظات من الطلاق، وبينما كانت إلى جوار شقيقتها ووالدتها وجدها، تخبرها شقيقتها فرح بأن يوسف لديه ابن من رقية، وأنهما متزوجان منذ سنوات، مما يتسبب في انهيار ليل تمامًا.

وتمر الأيام، وتبقى ليل في المنزل مع بناتها، ثم تلتقي بفارس في أحد الأيام، فيخبرها أن ابنه ليس في حالة جيدة، تعرض ليل مساعدتها فيما يتعلق بأمر آدم، وتقترح عليه أن يقضي ابنه وقتًا مع بناتها، وهو ما يتم بالفعل، مما يؤدي إلى تحسن حالته النفسية تدريجيًا.

على الجانب الآخر، يقضي يوسف وقتًا طويلًا مع رقية، بعكس السابق، حيث بدأ يتقرب منها ويقضي معها وقتًا ممتعًا، وفي الوقت ذاته يقضي بعض الوقت في العمل.

بعد مرور فترة، يأتي فارس ليشكر ليل، ويؤكد لها أن حالة ابنه النفسية تحسنت كثيرًا، ويشعر بالامتنان لدورها في ذلك.

في هذه الأثناء، يتقدم حازم لخطبة إنجي، حيث يتم الاحتفال بالخطوبة بمشاركة العائلتين، أما ابن فارس، فبينما كان في حفل تابع للمدرسة، أعلنت إحدى المعلمات بأن الأمهات يجب أن يتحضرن لمرافقة الأبناء على المسرح، مما جعل فارس يشعر بالحزن العميق على ابنه، الذي فقد والدته بطريقة مأساوية، لكن المفاجأة الكبرى كانت ظهور ليل، حيث تجلس إلى جواره وتبتسم.

تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الثامنة

دارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل الحبيب حول ليل التي لم تستطع تخطي الخيانة ولا تزال تصر على الطلاق.

في هذه الأثناء، قررت حماتها إجلال (أنوشكا) زيارتها لمحاولة اقناعها بالعودة إلى زوجها، وذلك بعد فشل فارس في إقناعها بنفسه، ومع ذلك، رفضت ليل العودة وتحدثت بغضب، مما أغضب حماتها إجلال، وشعرت بالإهانة وقررت الرحيل ومنحتها مهلة أسبوع لتعود إلى المنزل ببناتها، وإلا فستكون هناك عواقب.

بعد مرور الأسبوع، أخذ يوسف أطفاله من المدرسة وأعادهم إلى المنزل، وعندما علمت ليل بذلك، غضبت بشدة وذهبت إلى منزل يوسف، وحاولت الخروج ببناتها، ولكن الحراس رفضوا السماح لها بالخروج من المنزل بابنتيها، وحينما شعرت بالغضب حاولت إجلال التحدث معها ولكن ليل ثارت وغضبت فضربتها إجلال على وجهها.

حاول فارس الاعتذار لليل وأكد لها أنه لا يريد أن تعاني بسبب هذا الوضع، كما حاول مساعدتها في إخراج الأطفال من المنزل، ولكن عندما كانت في الطريق داخل السيارة مع بناتها، يتدخل حازم، شقيق فارس، الذي حضر بسيارتين وبرفقة حراس وأعاد الأطفال إلى المنزل رغما عن ليل، بعد ذلك، لم تستطع ليل تحمل المزيد، فتحدثت مع فارس وأخبرته أنها آتية إلى المنزل، وعندما كاد فارس أن يفتح لها الباب للدخول، جاء يوسف وأخبره أنه سيفعل ذلك، وحينما فتح الباب وجدت ليل زوجها يوسف أمامها، فتشعر بالتوتر.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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