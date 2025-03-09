الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حسن الرداد: إيمي سمير غانم أخفت حملها لفترة طويلة لهذا السبب

حسن الرداد وإيمي
حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فيتو

إيمي سمير غانم، أكد الفنان حسن الرداد، أنه مؤمن بالحسد ويشعر بتأثيره لكنه لا يقوم بأي تحصينات أو إجراءات لحماية نفسه منه، مثل قراءة الأدعية أو الأذكار.

 

إيمان إيمي سمير غانم بالحسد

وأضاف "الرداد"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم أيضًا تؤمن بالحسد، مشيرًا إلى أنهما كانا يحرصان على إخفاء خبر الحمل لفترة طويلة خوفًا من الحسد، وهو ما يراه أمرًا طبيعيًا يجب أن تفعله أي امرأة حامل، قائلًا: "أي واحدة حامل تخبي أنها حامل طالما ما فيش داعي إنها تقول".

 

تعامل العالم العربي مع الحسد

وأوضح حسن الرداد، أن هناك فرقًا في التعامل مع هذه الأمور بين المجتمعات المختلفة، وبعض الأشخاص في الخارج يعلنون عن حملهم منذ اللحظة الأولى، بينما في العالم العربي يفضل البعض التحفظ، متابعًا: "أنا شخصيًا افضل عدم إظهار وجه ابنه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر أحيانًا صوره معه ولكن دون الكشف عن ملامحه، وهو ما يراه حرية شخصية يجب احترامها"، 

 

الخصوصية والحسن من وجهة نظر حسن الرداد

ونوه حسن الرداد بأن الحسد ليس مرتبطًا فقط بالخوف من "عين الناس"، بل بعدم مشاركة الأمور الشخصية إلا عند الحاجة.

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