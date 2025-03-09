الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حسن الرداد: إيمي سمير غانم تعشق الكلاب وأنا بخاف منها

حسن الرداد وإيمي
حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فيتو

أكد الفنان حسن الرداد، أن الفنان أحمد صفوت كان الأكثر نجاحًا في الجزء الأول من مسلسل "الدالي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، مشيدًا بموهبته، وأكد أنه موهبة قوية جدًا لكنه لم يحصل على فرصته الكاملة في النجومية.

وأوضح "الرداد"، خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أحمد صفوت من الفنانين الذين يختارون أعمالهم بعناية، متابعًا: "أنا شايف أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي أحيانًا إلى فقدان فرص جيدة، العمل الفني ليس متاحًا دائمًا بجودة عالية، وأن انتظار المشروع المثالي قد يُفقد الفنان الكثير من الفرص".

تحذير نور الشريف لحسن الرداد

وأشار إلى أن الفنان الراحل نور الشريف وجه له العديد من النصائح، قائلًا: "أوعى تقع في فخ انتظار العمل المثالي بعد نجاحك في عمل معين، لأنه قد لا يأتي سريعًا"، موضحًا أن نور الشريف نفسه قدم بعض الأفلام التي لم تحقق نجاحًا جماهيريًا، لكنه كان يرى أن التوازن بين الأعمال الفنية والجماهيرية ضروري.

حب إيمي سمير غانم للكلاب 

كشف الفنان حسن الرداد عن حب زوجته إيمي سمير غانم الشديد للكلاب، مؤكدًا أنها تعشقها إلى أبعد حد وتحرص على تربيتها والاعتناء بها في المنزل، قائلًا: "أنا دائمًا بكون في مكان وهما في مكان.. مبحبش الكلاب، علاقتي بيها إني بخاف منها منذ الصغر".

وأوضح أنه على الرغم من أن علاقته صعبة مع الكلاب ولا يفضل تربيتهم، إلا أنه كان يعلم منذ البداية مدى حب إيمي لهم، مشيرًا إلى أنه يكون للكلاب المكان المخصص لها في المنزل ولا يقترب منها كثيرًا.

وأشار إلى أن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم متعلقة جدًا بالكلاب وتعتني بها إلى أبعد حد، موضحًا أن ابنهما فادي لا يخاف منها على الإطلاق، بل يتعامل معهم بطبيعته، ما يعكس البيئة المحبة للحيوانات التي نشأ فيها ، وهو ما تسببت فيه والدته إيمي التي تحب الكلاب بشكل كبير جدًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسن الرداد الفنان حسن الرداد أسما إبراهيم برنامج حبر سري قناة القاهرة والناس نور الشريف ايمى سمير غانم

مواد متعلقة

حسن الرداد: سمير صبري رشحني لتجسيد قصة حياة محمد فوزي، وهذا موقفي من "سفاح التجمع"

حسن الرداد: إيمي سمير غانم أخفت حملها لفترة طويلة لهذا السبب

حسن الرداد: أبحث عن التنوع بأعمالي لكسر الملل.. وأدوار الكوميديا صعبة.. وإيمى سمير غانم ليس لها منافس (حوار)
ads

الأكثر قراءة

بعد تغريمه واستبعاده من القمة، شلبي يحذف بايو "لاعبا في الزمالك" من حساباته

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

اتخانق مع زميله وغادر الاستاد أثناء المباراة، الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025

بيان عاجل من أحمد الشرع بشأن أحداث سوريا الأخيرة

إعلان مستشفى الناس يخطف قلوب الجمهور في رمضان (فيديو)

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على رايو فاليكانو 2-1 في شوط أول مثير

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

منوعات

المزيد

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، طاووس بن كيسان "واعظ الملوك"

عقوق الآباء والأبناء، مفتي الجمهورية يوضح أسبابه وآثاره وسبل العلاج

علي جمعة: ملك السيئات لا يسجل الذنب إلا بعد 6 ساعات "فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية