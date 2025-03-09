حسن الرداد: إيمي سمير غانم تعشق الكلاب وأنا بخاف منها

أكد الفنان حسن الرداد، أن الفنان أحمد صفوت كان الأكثر نجاحًا في الجزء الأول من مسلسل "الدالي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، مشيدًا بموهبته، وأكد أنه موهبة قوية جدًا لكنه لم يحصل على فرصته الكاملة في النجومية.

وأوضح "الرداد"، خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أحمد صفوت من الفنانين الذين يختارون أعمالهم بعناية، متابعًا: "أنا شايف أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي أحيانًا إلى فقدان فرص جيدة، العمل الفني ليس متاحًا دائمًا بجودة عالية، وأن انتظار المشروع المثالي قد يُفقد الفنان الكثير من الفرص".

تحذير نور الشريف لحسن الرداد

وأشار إلى أن الفنان الراحل نور الشريف وجه له العديد من النصائح، قائلًا: "أوعى تقع في فخ انتظار العمل المثالي بعد نجاحك في عمل معين، لأنه قد لا يأتي سريعًا"، موضحًا أن نور الشريف نفسه قدم بعض الأفلام التي لم تحقق نجاحًا جماهيريًا، لكنه كان يرى أن التوازن بين الأعمال الفنية والجماهيرية ضروري.

حب إيمي سمير غانم للكلاب

كشف الفنان حسن الرداد عن حب زوجته إيمي سمير غانم الشديد للكلاب، مؤكدًا أنها تعشقها إلى أبعد حد وتحرص على تربيتها والاعتناء بها في المنزل، قائلًا: "أنا دائمًا بكون في مكان وهما في مكان.. مبحبش الكلاب، علاقتي بيها إني بخاف منها منذ الصغر".

وأوضح أنه على الرغم من أن علاقته صعبة مع الكلاب ولا يفضل تربيتهم، إلا أنه كان يعلم منذ البداية مدى حب إيمي لهم، مشيرًا إلى أنه يكون للكلاب المكان المخصص لها في المنزل ولا يقترب منها كثيرًا.

وأشار إلى أن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم متعلقة جدًا بالكلاب وتعتني بها إلى أبعد حد، موضحًا أن ابنهما فادي لا يخاف منها على الإطلاق، بل يتعامل معهم بطبيعته، ما يعكس البيئة المحبة للحيوانات التي نشأ فيها ، وهو ما تسببت فيه والدته إيمي التي تحب الكلاب بشكل كبير جدًا.

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