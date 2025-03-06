سؤال صادم من محمد رمضان للفائز بـ 100 ألف جنيه

قرر الفنان محمد رمضان، خلال برنامج مدفع رمضان المذاع على شاشة قناة dmc، اختيار طريقة جديدة في إهداء الفائزين جائزة الـ100 ألف جنيه.

وقال محمد رمضان: “اللي عيني هتلمحه هفرحه ويكسب معايا”.

واختار محمد رمضان الحج محمد من الشارع ليفوز معه بالجائزة، وسأله: “بتشرب لاتيه ليرد الحاج، لا بشرب المر، ليعلق الفنان كسبت معايا الـ100 ألف جنيه ولو قلت بشرب لاتيه كنت هقولك أحيه”.

برنامج مدفع رمضان

وكشف الفنان محمد رمضان حقيقة تصويره لحلقات برنامج “ مدفع رمضان” قبل بداية الشهر الكريم، خاصة أن هناك بعض المشككين في فكرة تصوير البرنامج على الهواء.

وكتب محمد رمضان منشورا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال خلاله: “جميع اتصالات مدفع رمضان بأرقام التليفونات العشوائية أجريتها في شهر رمضان ولسه باقي أكتر من 20 اتصالا لم يحدث بعد”.

وأضاف: “بصور اليوم بيومه بس مش مباشر بالدقيقة.. علشان عمال التصوير تلحق تفطر وآخر يوم تصوير في مدفع رمضان ليلة عيد الفطر إن شاء الله"

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