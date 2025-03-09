الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حسن الرداد: سمير صبري رشحني لتجسيد قصة حياة محمد فوزي، وهذا موقفي من "سفاح التجمع"

الفنان حسن الرداد،
الفنان حسن الرداد، فيتو

 أكد الفنان حسن الرداد، أنه غير متحمس لتقديم شخصية "سفاح التجمع"، ويرى فيها جوانب سلبية فقط دون أي جوانب أخرى تستحق التناول، موضحا أنه لا يريد أن يبرز جوانب من شخصية مثل هذه والتي تعتبر مليئة بالتأثيرات السلبية.

 

رفض المجتمع شخصية سفاح التجمع

وأوضح "الرداد"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المجتمع بأكمله رفض هذه الشخصية، وهو ما يجعله غير متحمس لتقديمها، مؤكدًا: "لا أريد أن أجسد شخصية تجعل الناس تتعاطف معها أو حتى تكرهني بسببها".

 

تجربة سفاح الجيزة

 وأشار إلى أن تجربة "سفاح الجيزة" كانت مختلفة، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث استطاع الفنان أحمد فهمي أن يقدمها بشكل ناجح، مؤكدًا أن عدم حماسه لهذا الدور هو السبب في عدم تنفيذ الفيلم حتى الآن، موضحًا أنه يفضل الابتعاد عن الأدوار التي تثير التعاطف مع شخصيات سلبية أو تترك أثرًا غير مرغوب فيه لدى الجمهور.

 

حسن الرداد: سمير صبري رشحني لتجسيد محمد فوزي وتخوّفت من التجربة

وأكد الفنان حسن الرداد، أن الفنان الراحل سمير صبري تحدث معه بشأن المشاركة في عمل فني يتناول السيرة الذاتية للموسيقار محمد فوزي، مشيرًا إلى أن سمير صبري كان يرى أنه الأنسب لتجسيد الدور.

وأوضح، أنه كان مترددًا في خوض التجربة حينها، لأن أعمال السير الذاتية غالبًا ما يتم تنفيذها بشكل خاطئ، وهو ما جعله متخوفًا من خوض التجربة في بداياته الفنية، مضيفًا: "لو عُرض عليّ العمل الآن سأوافق عليه".

وشدد على أهمية إنتاج أعمال سيرة ذاتية للرموز المصرية في الفن والأدب والثقافة، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات بارزة يجب تقديم قصصها مثل محمد عبدالوهاب، وأم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، موضحًا أن إنتاج أفلام وثائقية تسلط الضوء على هذه النماذج الملهمة أمر مهم الآن، مؤكدًا أن توثيق سير النجوم والأدباء يعد جزءًا من الحفاظ على التراث الفني والثقافي المصري.

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