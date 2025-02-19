أخبار الحوادث اليوم، تفاصيل صادمة في مقتل الضحية الثانية لسفاح المعمورة، ترسانة أسلحة في وكر خُط الصعيد،تسمم 5 طلاب بجامعة المنيا بسبب تناول وجبة طعام فاسدة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ترسانة أسلحة في وكر خُط الصعيد محمد محسوب، الداخلية تكشف تفاصيل جديدة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط ترسانة ضخمة في وكر خُط الصعيد الجديد محمد محسوب بعد تصفيته و7 آخرين من أعوانه.

مقتل زوجة بـ 4 طعنات نافذة علي يد زوجها بالفيوم

أقدم زوج من الفيوم، علي التخلص من حياة زوجته بعدة طعنات نافذة، بمنزلة والد الزوجة بحي الشيخه شفا بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، بعد أن رفضت العودة معه إلي منزل الزوجية الذي تركته علي اثر مشادة بينهما، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

تسمم 5 طلاب بجامعة المنيا بسبب تناول وجبة طعام فاسدة

أصيب 5 طلاب بكلية تربية رياضية جامعة المنيا، بالتسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل صادمة في مقتل الضحية الثانية لسفاح المعمورة

رغم دخول قضية سفاح المعمورة نصر الدين السيد، اسبوعها الثاني الا انه كل يوم تتكشف احداث جديدة عن هذا السفاح وكيفية اختيار ضحاياه وقتلهم، ووجود من ساعده في هذا.

بعد واقعة خط الصعيد، ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 120 مليون جنيه في أسيوط

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 120 مليون جنيه في أسيوط بعد سقوط خط الصعيد الجديد محمد محسوب.



القبض على سيدة فيديو خنق قطة بالمقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سيدة فيديو خنق قطة بالمقطم.



قرارات جديدة في حادث مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء

أمرت النيابة العامة بحجز سائق النقل المتهم بالاصطدام بسيارة مستشار محافظ جنوب سيناء وسائق المحافظة مما أسفر عن مصرعهما وآخر، كما أمرت بأخذ عينة من دماء المتهم وإجراء تحليل مخدرات له وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



تأجيل محاكمة 12 متهما بـ"رشوة وزارة الري" لـ 20 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية شبكة فساد وزارة الري والموارد المائية والمتورطين بتلقي رشاوى وهدايا ومبالغ مالية مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية؛ لجلسة 20 ابريل المقبل.



تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بمنطقة التجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات؛ لجلسة 18 مايو المقبل.



أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل شاب في المعادي

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط المتهمين بقتل شخص أثناء مشاجرة معه بسبب خلافات بيهم بمنطقة المعادي.



النيابة الإدارية تحقق في واقعة غلق الوحدة الصحية بالدقهلية قبل المواعيد الرسمية

تباشر النيابة الإدارية التحقيقات في واقعة غلق الوحدة الصحية "بقرية كفر الترعة الجديد بمركز شربين بمحافظة الدقهلية قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.



تأجيل محاكمة التيك توكر كروان مشاكل في سب منتجة فنية لـ 27 فبراير

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة التيك توكر كروان مشاكل في سب منتجة فنية إلى جلسة 27 فبراير الجاري.



النيابة تصرح بدفن جثمان خُط الصعيد "محمد محسوب" و7 من أعوانه

أمرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط، بالتصريح بدفن جثة محمد محسوب "خُط الصعيد"، وآخرين من بينهم نجله.



نص أقوال مستريحة روض الفرج المتهمة بالنصب على المواطنين (انفراد)

حصل موقع فيتو على نص اقوال ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج والمعروفة اعلاميا بـ مستريحة روض الفرج، في القضية رقم ١٣٧٠ لسنة ٢٠٢٥ جنح أول السلام.

يستقطب الفتيات لتصوير مقاطع فيديو، ضبط مدير مكتب اختيار ممثلين بدون ترخيص في الدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن مكتب "كاستنج" - اختيار ممثلين - بدون ترخيص بالدقي.



ضبط المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من صاحب محل مصوغات في بنها

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط مرتكبى واقعة سرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه، من صاحب محل مصوغات ذهبية بمدينة بنها.

القبض على صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة الشرقية.

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