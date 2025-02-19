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حوادث

النيابة الإدارية تحقق في واقعة غلق الوحدة الصحية بالدقهلية قبل المواعيد الرسمية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تباشر النيابة الإدارية التحقيقات في واقعة غلق الوحدة الصحية "بقرية كفر الترعة الجديد بمركز شربين بمحافظة الدقهلية قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك بتكليفات من المستشار عبد الراضي صديق وما أسفر عنه المرور المفاجئ  لمحافظ الدقهلية، على الوحدة الصحية بقرية "كفر الترعة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، من إغلاق الوحدة الصحية في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وانصراف جميع العاملين بها الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بالمخالفة لمواعيد العمل الرسمية المقررة حتى الساعة السادسة مساءً وهو موعد انتهاء مناوبة العمل، الأمر الذي ترتب عليه توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

التحقيقات مع موظفي الوحدة الصحية بالدقهلية 

وباشرت النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الرابع التحقيقات في الواقعة، حيث قررت  المستشارة شيماء عبد الرازق، وبإشراف  المستشار محمد السيد محمود - مدير النيابة، استدعاء مدير المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، للاستماع إلى أقوالهم حول ملابسات الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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