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حوادث

مقتل زوجة بـ 4 طعنات نافذة علي يد زوجها بالفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

أقدم زوج من الفيوم، علي التخلص من حياة زوجته  بعدة طعنات نافذة، بمنزلة والد الزوجة بحي الشيخه شفا بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، بعد أن رفضت العودة معه إلي منزل الزوجية الذي تركته علي اثر مشادة بينهما، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

تفاصيل مصرع زوجة علي يد زوجها في الفيوم

 وكان مدير امن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بمصرع زوجة علي يد زوجها  بحي الشيخة  شفا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين مصرع " ب. أ "،  32 سنة  ربة منزل، على يد زوجها داخل منزل والدها  بحي الشيخة شف،   وأن الزوج أنهى حياة زوجته مستخدما آلة خلدها طعمها بها 4طعنات قاتلة، فى أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة، بسبب خلافات زوجية رفضت علي أثرها العودة الي منزل الزوجية.

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وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة بقيم ثان الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي لبيان أسباب وتاريخ وساعة الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

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