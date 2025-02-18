الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

عقب 48 ساعة من الاشتباكات، إزالة منزل خط الصعيد بأسيوط بعد تصفيته

إزالة منزل محمد محسوب
إزالة منزل محمد محسوب خط الصعيد بعد القضاء عليه

بدأت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، في أعمال إزالة منزل محمد محسوب "خط الصعيد" بعد انتهاء قوات الحماية المدنية والمفرقعات من استخراج أسطوانات البوتاجاز والعبوات المتفجرة من محيط المنزل.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط تمكنت من تصفية محمد محسوب الهارب من أحكام بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة و7 من أعوانه والمسجلين عناصر شديدة الخطورة بعد تبادل لإطلاق الأعيرة النارية استمر 48 ساعة.

قوات البلاك كوبرا تشارك في القضاء على عصابة خط أسيوط.. اشتباكات بالذخيرة الحية لمدة 48 ساعة انتهت بمصرعهم.. العناصر الإجرامية استخدمت الآر بي جي والجرينوف وقنابل f1 ضد الشرطة

اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية في قرية العفادرة بأسيوط

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية والمفرقعات من استخراج 60 أسطوانة بوتاجاز وعبوة ناسفة بمحيط المنزل بعد أبطال الشبكة الكهربائية المتصلة بالأسطوانات.

 

إزالة منزل محمد محسوب خط الصعيد بعد القضاء عليه وأعوانه بأسيوط


وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية بجلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط تضم  8 عناصر شديدة الخطورة يتزعمهم  محمد محسوب إبراهيم أحمد، يطلق على نفسه "خط الصعيد الجديد" "متهم فى  44 جناية ما بين "مخدرات - قتل – سلاح – سرقة بالإكراه – حريق عمدى - إتلاف" ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة، وكذا الحكم على باقى العناصر بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل – شروع فى قتل - مخدرات – سلاح - سرقة بالإكراه" أحدهم بلغت مدد سجنه 108 سنة").

وأشارت التحريات إلى اختباء عناصر البؤرة بالمناطق الجبلية وترددهم فى أوقات متباينة على أحد المبانى قاموا بإنشائه وتحصينه بخنادق ودشم بقرية العفادرة بذات الدائرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مستخدمين الأسلحة النارية " أر بى جى– قنابل f1 – بنادق آلية" كما قاموا بتفجير إسطوانات غاز للحيلولة دون تمكين القوات من دخول المبنى وأسفر التعامل عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى، وتم ضبط (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة – وعدد كبير من الأسلحة النارية.
"آر بى جى – 2 جرينوف – 73 بنادق آلية - رشاش متعدد- 11 بندقية خرطوش – 62 فرد محلى " – 8 قنابل f1 – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

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