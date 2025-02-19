الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

ضبط المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من صاحب محل مصوغات في بنها

المتهمون بحوزتهم
المتهمون بحوزتهم المضبوطات

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط مرتكبى واقعة سرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه،  من صاحب محل مصوغات ذهبية بمدينة بنها.

3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه المسروقات..سطو مسلح علي صاحب مشغولات ذهبية في بنها 
3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه المسروقات..سطو مسلح علي صاحب مشغولات ذهبية في بنها 

وكان قسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية تلقى بلاغا من (مالك محل مصوغات ذهبية بالقاهرة "مصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى"، عاملان بالمحل -  مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية)؛  بأنه حال عودتهم من محل عملهم مستقلين سيارة ملاكى قيادة أحدهم، وأثناء سيرهم بدائرة القسم فوجئوا بـ(3 سيارات ملاكى يستقلها مجهولون) قاموا بإستيقافهم وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء ولدى مقاومتهم قام أحدهم بإطلاق عيار ناري محدثًا إصابة مالك المحل وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتهم وقاموا بالاستيلاء على (مبلغ مالى "9 ملايين جنيه" – كمية من المشغولات الذهبية وزنت 3 كيلو جرامات) وفروا هاربين. 

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وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط  مرتكبى الواقعة (9 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") وعثر بحوزتهم على (2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش – طبنجة – سلاح أبيض – عصا خشبية – 3 سيارة ملاكى) وبمواجهتهم اعترفوا بأنه نظرًا لسابقة عمل أحدهم بمحل مجاور لمحل عمل المجنى عليهم وعلمه بقيام مالك المحل بوضع مبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل سيارته لنقلها لمحل إقامته بمحافظة الغربية قاموا بالاتفاق فيما بينهم على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (أكثر من 7,5 مليون جنيه من المبلغ المستولى عليه – المشغولات الذهبية المستولى عليها).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الاستيلاء على مبلغ مالي إطلاق عيار ناري اسلحة نارية سطو مسلح قسم شرطة ثان بنها محافظة الغربية مديرية أمن القليوبية

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