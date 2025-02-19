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حوادث

أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل شاب في المعادي

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط المتهمين بقتل شخص أثناء مشاجرة معه بسبب خلافات بيهم بمنطقة المعادي.

مشاجرة المعادي 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص مما أسفر عن إصابة شاب بدائرة قسم شرطة المعادي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شاب بإصابات خطيرة تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأثناء تلقيه الاسعافات الاولية فارق الحياة إثر إصابته.


وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمين بالتعدي على الضحية حتى سقط على الأرض مغشيًا عليه وفروا هاربين.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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