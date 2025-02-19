الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

القبض على صاحب شركة
القبض على صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة الشرقية.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية)؛  لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات).

قوات البلاك كوبرا تشارك في القضاء على عصابة خط أسيوط.. اشتباكات بالذخيرة الحية لمدة 48 ساعة انتهت بمصرعهم.. العناصر الإجرامية استخدمت الآر بي جي والجرينوف وقنابل f1 ضد الشرطة

حملة أمنية في شوارع بولاق الدكرور تضبط 25 ديلر مخدرات

وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاسلحة والذخائر المواد المخدرة المخدرات بالشرقية تجارة المخدرات حصيلة تجارة المخدرات محافظة الشرقية مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

حملة أمنية في شوارع بولاق الدكرور تضبط 25 ديلر مخدرات

عقب تداول فيديو، القبض على عاطل سرق محتويات سيارات بالإسكندرية

تحرير 1175 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية بهذه المحاور والشوارع بالقاهرة والجيزة

عقب 48 ساعة من الاشتباكات، إزالة منزل خط الصعيد بأسيوط بعد تصفيته

ضبط دجال سيدي جابر بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

مقطع فيديو يرصد الجريمة، القبض على سيدة حاولت خطف طفلة بالدقهلية

القبض على سيدة بتهمة النصب الإلكتروني على المواطنين بالغربية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بشرى عن أسعار الألبان قبل رمضان، مفاجأة آل الشيخ لجماهير الأهلي، خبر سيئ لـ بيسيرو، منخفض قطبي غير مسبوق يضرب مصر

ريمونتادا شتوية درامية والزموا منازلكم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم ولمدة 48 ساعة

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

زيارة إسبانيا، حصاد نشاط الرئيس السيسي في اليوم الأول (فيديو وصور)

اليوم، نشاط مكثف للرئيس السيسي في إسبانيا

محافظ القاهرة: السماح بإقامة موائد الرحمن في القاهرة بدون رسوم

فشلت كل محاولات إنقاذه، وفاة شاب قرية منية النصر بطل فيديو "ذنبي في رقبة كل اللي ظلمني"

هيئة الدواء تحظر استيراد المستحضرات الطبية تامة الصنع والمعدة للتعبئة داخل مصر

منوعات

المزيد

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المحكمة تبرئ آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون (فيديو)

استطلاع: الشباب يفضلون خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي

في تحد على الإنترنت، مصرع مراهق حقن نفسه بفراشة ميتة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-2-2025

زيادة جديدة في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق وتحقيق النجاح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية