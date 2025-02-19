القبض على صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة الشرقية.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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