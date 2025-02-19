الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

نص أقوال مستريحة روض الفرج المتهمة بالنصب على المواطنين (انفراد)

حبس متهمة
حبس متهمة

حصل موقع فيتو على نص اقوال ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج والمعروفة اعلاميا بـ  مستريحة روض الفرج، في القضية رقم ١٣٧٠ لسنة ٢٠٢٥ جنح أول السلام.

وجاء في نص أقوال المتهمة والتي ينفرد فيتو بنشرها:

الاسم: فايزة. ع

السن: ٣٠

العمل: ربة منزل

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من إنك متهمة بالنصب وذلك باستخدام اساليب احتيالية لسلب بعض ثروتهم وإيهامهم  بمشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش

س: ما الذي حدث اذا وما تفصيلات ضبطك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل إن أنا وواحدة من المجني عليهم نعرف بعض بقالنا ٣ سنين، وكنت بستلف منها فلوس وبرجعها، بعد كده أخذت منها مبلغ مالي ۲۰ ألف جنيه، وجت بعد كده طالبتني بالفلوس، وأنا ماكنش معايا، قالت لي: "أنا هاخدهم منك ٥٠ ألف جنيه، أنتي بتشغلي الفلوس وتكسبي،" قلت لها: "الكلام ده مش بيحصل، وأنا ماعملتش حاجة".

 

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: أنا آخر مرة أخذت فلوس كانت 12 يناير 2025.

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: أنا كنت لوحدي.

س: وما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا روحت سلمت نفسي للقسم.

س: هل من ثمّة علاقة أو خلافات بينك وبين الرائد عمرو إيهاب؟

ج: لا، أنا ما عرفهوش.

س: ولماذا يدعي عليك سالف الذكر ذلك؟

ج: ما عرفش.

س: ما قولك فيما شهدت به المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة والثابت بها (تلوناه عليه تفصيلًا)؟

ج: الكلام ده ما حصلش.

س: ما قولك فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات والثابت به (تلوناه عليه تفصيلًا)؟

ج: الكلام ده ما حصلش.

س: وما هي طبيعة علاقتك بالمدعو أ. ش؟

ج: مفيش أي علاقة، إحنا صحاب عادي وكلام بينا عادي.

س: وهل تم تحويل مبالغ أخرى من سالف الذكر لك؟

ج: لا، هي كانت ٣٠ ألف بس وأنا رجعتها لها.

ملحوظة: حيث قمنا بعرض بقية الصور المقدمة من المجني عليها للتحويلات البنكية وقررت بأنها قامت بإرجاع الفلوس مرة أخرى، وأنه طلب منها شراء بعض الهدايا لعيد ميلاد شقيقته.

س: هل تم ضبطك في قضايا مماثلة أو غير مماثلة من قبل؟

ج: كان ضدي قضية إيصال أمانة ودفعت الفلوس في المحكمة.

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جنح أول السلام مستريحة روض الفرج النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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