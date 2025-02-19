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حوادث

تأجيل محاكمة التيك توكر كروان مشاكل في سب منتجة فنية لـ 27 فبراير

التيك توكر كروان
التيك توكر كروان مشاكل، فيتو

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة التيك توكر كروان مشاكل في سب منتجة فنية إلى جلسة 27 فبراير الجاري.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، ولتنفيذ أحكام قضائية.

وكان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة ووجهت اتهاما للتيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

عقوبة السب والقذف في قانون العقوبات

ونصت المادة 306 مكررا من قانون العقوبات على أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.

وواجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فى المادة 25 منه على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة

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