الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

حملة أمنية في شوارع بولاق الدكرور تضبط 25 ديلر مخدرات

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عدة حملات استهدفت حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمنطقة بولاق الدكرور.

حملة أمنية في شوارع بولاق الدكرور تلاحق 25 ديلر مخدرات 

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 22 قضية ضُبط خلالهم 25 متهما وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كميات من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الآيس"- 3 بنادق خرطوش- طبنجة - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة  9 قطع سلاح أبيض).

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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