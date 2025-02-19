النيابة تصرح بدفن جثمان خُط الصعيد "محمد محسوب" و7 من أعوانه

أمرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط، بالتصريح بدفن جثة محمد محسوب "خُط الصعيد"، وآخرين من بينهم نجله.

وانتقلت النيابة العامة بمركز ساحل سليم وقامت بكافة الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية ومناظرة الجثة ومعاينة مكان الواقعة، وانتداب الأدلة الجنائية وانتداب الطب الشرعي وإعداد تقارير الصفة التشريحية عن المتهمين.

وكانت النيابة العامة بمركز ساحل سليم قد عاينت جثث محمد محسوب إبراهيم أحمد الشهير بـ خط الصعيد، و7من أعوانه وهم محمد أحمد إبراهيم أبو رحاب، ومحمود أحمد إبراهيم أبو رحاب، وكريم محسوب إبراهيم أحمد، ومحمد عبدالرحيم حسن هريدي، وقاسم محمد محسوب إبراهيم، وأيمن إبراهيم أبو رحاب أحمد، وإبراهيم أبو رحاب أحمد إبراهيم.



وأمرت النيابة العامة باستدعاء رئيس المباحث الجنائية ومدير قطاع الأمن المركزي بأسيوط وأهل المتوفين لجلسة تحقيق عاجلة، والاستعلام من سجل مدني ساحل سليم عن بيانات المتهمين الوارد اسمائهم بقرار النيابة، واستعجال ورود الاحراز التي تم ضبطها بمعرفة قوات الشرطة.

إزالة منزل محمد محسوب خط الصعيد بعد القضاء عليه وأعوانه بأسيوط

وكانت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، نفذت أعمال إزالة منزل محمد محسوب "خط الصعيد" بعد إنتهاء قوات الحماية المدنية والمفرقعات من استخراج أسطوانات البوتاجاز والعبوات المتفجرة من محيط المنزل.

وكانت الأجهزة الامنية بمحافظة أسيوط تمكنت من تصفية محمد محسوب الهارب من أحكام بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة و7 من أعوانه والمسجلين عناصر شديدة الخطورة بعد تبادل لإطلاق الأعيرة النارية استمر لـ 48 ساعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والمفرقعات من استخراج 60 أسطوانة بوتاجاز وعبوة ناسفة بمحيط المنزل بعد أبطال الشبكة الكهربائية المتصلة بالاسطوانات.

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية بجلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط تضم 8 عناصر شديدة الخطورة يتزعمهم محمد محسوب إبراهيم أحمد، يطلق على نفسه "خط الصعيد الجديد" "متهم فى 44 جناية ما بين "مخدرات - قتل – سلاح – سرقة بالإكراه – حريق عمدى - إتلاف" ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة، وكذا الحكم على باقى العناصر بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل – شروع فى قتل - مخدرات – سلاح - سرقة بالإكراه" أحدهم بلغت مدد سجنه 108 سنين").

وأشارت التحريات إلى اختباء عناصر البؤرة بالمناطق الجبلية وترددهم فى أوقات متباينة على أحد المبانى قاموا بإنشائه وتحصينه بخنادق ودشم بقرية العفادرة بذات الدائرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مستخدمين الأسلحة النارية " أر بى جى– قنابل f1 – بنادق آلية" كما قاموا بتفجير إسطوانات غاز للحيلولة دون تمكين القوات من دخول المبنى وأسفر التعامل عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى، وتم ضبط (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة – وعدد كبير من الأسلحة النارية "أر بى جى – 2 جرينوف – 73 بنادق آلية - رشاش متعدد- 11 بندقية خرطوش – 62 فرد محلى " – 8 قنابل f1 – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

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