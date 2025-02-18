النيابة الإدارية تحقق في الاعتداء على تلميذ بمدرسة في طهطا

تباشر النيابة الإدارية بطهطا التحقيق في واقعة الاعتداء على تلميذ بإحدى المدارس الابتدائية بقرية "شطورة" بمركز "طهطا" بمحافظة سوهاج.

في ضوء مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لولي أمر تلميذ بإحدى المدارس الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بطهطا، والذي يتضرر فيه من قيام زميلين لنجله بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "موس" مما أسفر عن إصابة نجله بجرح قطعي بطول الوجه من الجانب الأيسر من العين حتى الأذن، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٢ / ٢٠٢٥، وبرغم تكرار شكواه لإدارة المدرسة من تعدي التلميذين المذكورين على نجله أكثر من مرة من قبل داخل المدرسة، وأنه حال اصطحابه لنجله والتوجه لمستشفى طهطا العام رفض الطبيب المتواجد حينها تقديم الرعاية الطبية لنجله كما رفض نقله بسيارة إسعاف المستشفى، فتوجه من فوره لمستشفى سوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة حيث تم إجراء عملية جراحية لنجله لرتق الجرح.

النيابة الإدارية تباشر التحقيق في الواقعة

وتلقت النيابة الإدارية بطهطا بلاغ الإدارة التعليمية بشأن الشكوى المقدمة من ولي أمر التلميذ المذكور، حيث باشر التحقيقات فيها محمد فيصل وكيل النيابة، بإشراف المستشار أحمد مدحت - مدير النيابة، واستمع فيها لأقوال الشاكي - ولي أمر التلميذ - وللتلميذ المعتدى عليه، ولأقوال مشرف عام المدرسة، ومشرف الأمن بها.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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