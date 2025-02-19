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حوادث

تسمم 5 طلاب بجامعة المنيا بسبب تناول وجبة طعام فاسدة

إصابة 5 طلاب بجامعة
إصابة 5 طلاب بجامعة المنيا بالتسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة

أصيب 5 طلاب بكلية تربية رياضية جامعة المنيا، بالتسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 5 طلاب بجامعة المنيا بالتسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة


تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تسمم عدد من الطلاب في كلية تربية رياضية بجامعة المنيا، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة. 

جامعة المنيا 


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 طلاب من كلية تربية رياضية وجرى نقلهم وهم: إبراهيم فايز 19 عاما، كيرلس ليشع، 23 عاما، كيرلس مجدي 22 عاما، عماد يونان 22 عاما، إيهاب سمير 21 عاما.

تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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