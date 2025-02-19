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حوادث

بعد واقعة خط الصعيد، ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 120 مليون جنيه في أسيوط

غسل الأموال
غسل الأموال

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 120 مليون جنيه في أسيوط  بعد سقوط  خط الصعيد الجديد محمد محسوب.

 

غسـل 120 مليون جنيه متحصلة من  الإتجار بالمواد المخدرة
 

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).
 

و قدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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