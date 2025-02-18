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محافظات

انتظام المرور على طريق الفيوم بعد إزالة آثار حادث وإصابة 12 شخصًا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

انتظمت حركة المرور علي طريق الفيوم – القاهرة، بعد أن تمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة اثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة  12 من ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تفاصيل اصابة 12 في انقلاب سيارة علي طريق الفيوم

وكان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قبل وحدة تحصيل الرسوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تتسبب في انقلاب السيارة وإصابة 12 من ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

 

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية السائق عن الواقعة، وأعدت تقريرا فنيا بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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