الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

جنوب سيناء تعلن الحداد ثلاثة ايام حدادا على وفاة مستشاري المحافظ

مستشار محافظ جنوب
مستشار محافظ جنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء في بيان الحداد 3 أيام حدادا بعد وفاة مستشاري محافظ جنوب سيناء وإيقاف كافة فعاليات الفنية في المحافظة.

محافظة جنوب سيناء تعلن الحداد ثلاثة أيام حدادا على وفاة مستشاري المحافظ

 

وأعلنت المحافظة أن اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أعلن الحداد الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة أيام على أرواح الزملاء الأعزاء الذين فقدتهم المحافظة اليوم في حادث. 

 

كما يعلن عن إيقاف أي فعاليات فنية احتفالية، كان مقررًا إقامتها ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، والاكتفاء بالمظاهر الوطنية الرسمية لرفع العلم والمراسم والندوات الفكرية.

 

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وكان قد لقى كل من: اللواء طلعت العناني مستشار محافظ جنوب سيناء، واللواء عماد عبدالرحمن عنان، مساعد محافظ جنوب سيناء، مصرعهما، اليوم، في حادث مروري بمدينة سانت كاترين.

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