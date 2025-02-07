حبس عصابة الآثار المزيفة في المعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بالمعادى، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



كان تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (تاجرين) بقيام سيدة وبصحبتها آخرون "مجهولون" بالنصب عليهما وإيهامهما باكتشافهم قطع أثرية بقطعة أرض بمنطقة البدرشين بالجيزة والاستيلاء منهما على مبلغ مالى نظير حصة من القطع الأثرية المستخرجة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص - مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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