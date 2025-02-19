قرارات جديدة في حادث مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء

أمرت النيابة العامة بحجز سائق النقل المتهم بالاصطدام بسيارة مستشار محافظ جنوب سيناء وسائق المحافظة مما أسفر عن مصرعهما وآخر، كما أمرت بأخذ عينة من دماء المتهم وإجراء تحليل مخدرات له وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

من جانبها أعلنت محافظة جنوب سيناء في بيان الحداد 3 أيام حدادا بعد وفاة مستشاري محافظ جنوب سيناء وإيقاف كافة فعاليات الفنية في المحافظة.

كما أعلنت عن إيقاف أي فعاليات فنية احتفالية كان مقررًا إقامتها ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، والاكتفاء بالمظاهر الوطنية الرسمية لرفع العلم والمراسم والندوات الفكرية.

وكان قد لقى كل من: اللواء طلعت العناني مستشار محافظ جنوب سيناء، واللواء عماد عبد الرحمن عنان، مساعد محافظ جنوب سيناء، مصرعهما في حادث مروري بمدينة سانت كاترين.

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