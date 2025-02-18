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حوادث

السجن 3 سنوات مع الشغل لمستريحة روض الفرج بتهمة النصب على المواطنين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنح روض الفرج، بمعاقبة ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك في القضية التي حملت رقم 7257 لسنة 2024 جنح روض الفرج.

كانت تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

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