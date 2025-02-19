الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

ترسانة أسلحة في وكر خُط الصعيد محمد محسوب، الداخلية تكشف تفاصيل جديدة

الأسلحة والقنابل،
الأسلحة والقنابل، فيتو

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط ترسانة ضخمة في وكر خُط الصعيد الجديد محمد محسوب بعد تصفيته و7 آخرين من أعوانه.

ترسانه ضخمة من الاسلحة والقنابل في وكر خط الصعيد محمد محسوب.. الداخلية تكشف تفاصيل جديدة
ترسانة ضخمة من الأسلحة والقنابل في وكر خط الصعيد محمد محسوب.. الداخلية تكشف تفاصيل جديدة


وجاء ذلك استكمالا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بشأن القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة ومصرع عناصرها التى يتزعمهم محمد محسوب إبراهيم أحمد من القائمين على جلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالي بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

خط الصعيد 
خُط الصعيد 


تمكن خبراء المفرقعات التابعين للوزارة من تفكيك عدد من العبوات البدائية التي كانت مزروعة بمحيط أسوار المبنى محل اختبائهم من الداخل للحيلولة دون اقتحامه.


كما تم ضبط مخزن الأسلحة الخاص بالبؤرة الإجرامية والذى يحتوى على 201 قطعة سلاح ليصل إجمالي الأسلحة المضبوطة 359 قطعة سلاح عبارة عن (أر بى جى - 8 قنابل _3 رشاش جرينوف - 88 بندقية آلية - 71 بندقية خرطوش - رشاش متعدد - 187 فرد محلى - كمية كبيرة من الذخائر المتنوعة).

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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