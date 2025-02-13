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حوادث

بدء نظر استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

بدأت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة نظر استئناف التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين بتهمة نشر أخبار كاذبة.
 

القبض على كروان مشاكل

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، ولتنفيذ أحكام قضائية.

وكان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة ووجهت اتهاما للتيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

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محكمة جنح مستأنف حدائق القبة نشر أخبار كاذبة كروان مشاكل قسم شرطة حدائق القبة

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بعد قليل، نظر استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين

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غدا، استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه في سب إعلامية شهيرة
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