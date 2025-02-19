يستقطب الفتيات لتصوير مقاطع فيديو، ضبط مدير مكتب اختيار ممثلين بدون ترخيص في الدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن مكتب "كاستنج" - اختيار ممثلين - بدون ترخيص بالدقي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج - اختيار ممثلين - "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمةً معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتب، وأمكن ضبط المدير المسئول.

وعُثر بداخل المكتب على (ستوديو تصوير يحتوي على "كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل – جهاز لاب توب بفحصه فنيًا تبين تاحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع") وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة المشار إليها بالمشاركة مع مالكة المكتب بقصد تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.