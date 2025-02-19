الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

يستقطب الفتيات لتصوير مقاطع فيديو، ضبط مدير مكتب اختيار ممثلين بدون ترخيص في الدقي

ضبط مكتب كاستنج
ضبط مكتب "كاستنج"

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  من ضبط المدير المسئول عن مكتب "كاستنج" - اختيار ممثلين - بدون ترخيص بالدقي.

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 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج - اختيار ممثلين - "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمةً معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.


وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتب، وأمكن ضبط المدير المسئول.

وعُثر بداخل المكتب على (ستوديو تصوير يحتوي على "كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل – جهاز لاب توب بفحصه فنيًا تبين تاحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع") وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة المشار إليها بالمشاركة مع مالكة المكتب بقصد تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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