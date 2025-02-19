ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سيدة فيديو خنق قطة بالمقطم.

القبض على سيدة فيديو خنق قطة بالمقطم

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى.. يتضمن قيام إحدى السيدات "مهتزة نفسيًا" بخنق قطة حال سيرها بمنطقة المقطم بالقاهرة.



وبالفحص تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حارسة عقار مقيمة بمنطقة المقطم بالقاهرة).

وتبين أنها غير متزنة نفسيًا وتم تسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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