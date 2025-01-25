أخبار مصر: قرار أمريكي بشأن معونة مصر، ثورة معلمات رياض الأطفال ضد التعليم، قصة إنشاء قارة نوبية بدل إفريقيا، الذهب يتهاوى

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

باستثناء مصر وإسرائيل، واشنطن تجمد المساعدات الخارجية بما في ذلك الموجهة لأوكرانيا

أمر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الجمعة، بوقف كل المساعدات الخارجية الأمريكية تقريبًا، مستثنيًا تمويل إسرائيل ومصر، وفق مذكرة داخلية.

ضبط المتهمين بالتعدي على عبد الحليم علي في المقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدي على عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بفريق مودرن سبورت، بالسب والقذف بسبب خلافات على أسانسير العقار بمنطقة المقطم.

الوزارة حطت علينا، ثورة لمعلمات رياض الأطفال بعد إخطارهم بدورة تدريبية في إجازة نصف العام

وجه معلمات رياض الأطفال، استغاثة عاجلة إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد إخطارهم بحضور دورة تدريبية لمدة 9 أيام تبدأ من 28 يناير 2025 إلى 6 نوفمبر المقبل.

بعد رد نتنياهو، من هن المجندات الإسرائيليات اللاتي ستفرج عنهن حماس اليوم (صور)

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الجمعة، بعد مشاورات مع رؤساء أجهزته الأمنية، المضي قدما مع قائمة الأسيرات المقرر الإفراج عنهن اليوم السبت والمقدمة من جانب حماس.

لم تعتمد على شوجر دادي وانحنى أمامها ملوك، منى الشاذلي تدافع عن أم كلثوم بعد تداول صورة مسيئة لها (فيديو)

دافعت الإعلامية منى الشاذلي عن جمال وذوق أم كلثوم، ووصفتها بأنها “فيمنست من الدرجة الأولى”، بعد تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لكوكب الشرق ام كلثوم تظهر فيها علامات المرض قبل وفاتها في سن 76 عامًا، مما أثار استياء وغضب رواد السوشيال ميديا، إذ عدَّ بعضهم الصورة تمثل إهانة مقصودة لشخص كوكب الشرق.

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد ظاهرتين جويتين مقلقين.

رسميا، إدارة ترامب تغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا وقمة دينالي إلى جبل ماكينلي

قالت وزارة الداخلية الأمريكية اليوم الجمعة إنها غيرت رسميًّا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا إلى جبل ماكينلي.

أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق، سقوط مدو لعياري 24 و21

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم السبت 25 يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفق آخر تحديث لها.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات ضرب نار بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 25 يناير 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات العالم ويعد أبرزها مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، وليفربول وأبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي.

واشنطن بوست: الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية لحكومة سوريا الجديدة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم السبت، إن الولايات المتحدة شاركت معلومات استخباراتية سرية حول التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش مع الحكومة الجديدة في سوريا، التي يديرها قادة جماعة مسلحة طالما اعتبرتها واشنطن منظمة إرهابية، وفقا لعدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين المطلعين على الاتصالات بين الجانبين.

بعد التصالح، خروج المتهمين باحتجاز "سيدة البدرشين" لمدة 6 سنوات من مركز الشرطة

أخلى قوات مباحث شرطة مركز البدرشين سبيل المتهمين في واقعة احتجاز فتاة لمدة 6 سنوات داخل غرفة مغلقة بمسكن عمها في منطقة البدرشين، تنفيذًا لقرار النيابة العامة التي أخلت سبيلهم بعد تحرير محضر تصالح بين المتهمين والمجني عليهم التي أقرت في المحضر بالتنازل عن حقها، مؤكدة أمام جهات التحقيق أنها مسامحة في حقها لأنهم أهلها.

إحباط خطط إدارة ترامب، المكسيك ترفض استقبال طائرة قادمة من أمريكا على متنها مهاجرين مرحلين

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن المكسيك رفضت السماح لطائرة عسكرية أمريكية بالهبوط على متنها مهاجرين مرحلين، أمس الجمعة، مما أدى إلى إحباط مؤقت لخطط إدارة ترامب لترحيل المهاجرين إلى البلاد.

زد يحسم جدل بند شراء الأهلي لـ مصطفى العش

علق أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد إف سي، على حقيقة وجود بند يسمح للنادي الأهلي بشراء مصطفى العش، مدافع الفريق الذي انتقل إلى الأحمر معارًا أمس الجمعة.

في أول ظهور لـ مرموش، مانشستر سيتي يواجه تشيلسي بالدوري الإنجليزي اليوم

تترقب الجماهير المصرية المباراة المنتظرة بين مانشستر سيتي أمام تشيلسي اليوم السبت، التي ستقام ضمن الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه المرة لا تخطئوا، اعتقال شاب في أمريكا حرض على اغتيال ترامب

أوقِف أحد سكان ولاية إنديانا الأمريكية هذا الأسبوع لنشره مقاطع فيديو على حسابه في منصة تيك توك يحرض فيها على العنف ضد السلطات، بما في ذلك اغتيال الرئيس دونالد ترامب.

الأهلي يكشف حقيقة العروض الخيالية لشراء وسام أبو علي

كشف أحمد شوبير الإعلامي بقناة النادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول العروض المقدمة للفارس الأحمر لشراء وسام أبو علي لاعب الفريق.

بعد الشقوق الإثيوبية، تحذير من انفصال وتفكيك إفريقيا وظهور محيط جديد وقارة نوبية

إفريقيا تتفكك بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقًا، تحذير مرعب للخبراء الذين اعتقدوا خلاف ذلك قبل 20 عامًا. فبالعودة إلى عام 2005، ظهر شق بطول 35 ميلًا في صحراء إثيوبيا ولكنه منذ ذلك الحين كان يتسع بمعدل نصف بوصة سنويًّا.

كائنات خطرة تغزو جسد رجل وتصيب طبيبه بالذهول (فيديو)

أُصيب رجل بحالة من الرعب بعد اكتشاف أن جسده مليء بأكياس الدودة الشريطية، حيث أظهرت الأشعة السينية عقيدات تشبه «حبوب الأرز»، والتي تبين أنها أكياس ناتجة عن عدوى طفيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.