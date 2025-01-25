لم تعتمد على شوجر دادي وانحنى أمامها ملوك، منى الشاذلي تدافع عن أم كلثوم بعد تداول صورة مسيئة لها (فيديو)

دافعت الإعلامية منى الشاذلي عن جمال وذوق أم كلثوم، ووصفتها بأنها “فيمنست من الدرجة الأولى”، بعد تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لكوكب الشرق ام كلثوم تظهر فيها علامات المرض قبل وفاتها في سن 76 عامًا، مما أثار استياء وغضب رواد السوشيال ميديا، إذ عدَّ بعضهم الصورة تمثل إهانة مقصودة لشخص كوكب الشرق.

وأكدت منى الشاذلي أن أم كلثوم كسرت العديد من الحواجز والحدود الطبقية الموجودة آنذاك، وقالت: "البنت اللي جايا من الفلاحين وبتغني طول الليل عشان تاخد قرش صاغ.. تبقى ست الهوانم. والملوك والأمراء والسادة وأغنى الأغنياء ينحنوا أمامها ويقبلوا أيديها".

فيمنست من الدرجة الأولى

وتابعت الشاذلي أن: "أم كلثوم كسرت حاجزًا طبقيًّا بفنها"، وأضافت، "في رأيي أن أم كلثوم فيمنست من الدرجة الأولى ولم تعتمد على إغراء أو إغواء أو مال أو "شوجر دادي".. بينما قالت هأنا ذا".

ودللت الشاذلي على حديثها قائلة: "في بداية مشوارها كان لقبها الآنسة أم كلثوم، وفي ما بعد أصبحت السيدة التي تتصدر صورة المرأة القوية اللي جمعت الكل حولها محتفظة باحترام ووقار"، وتساءلت الشاذلي متعجبة: "هو في فيمنست أكتر من كدة".

يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى الخمسين لوفاة "كوكب الشرق" التي توفيت في 3 فبراير عام 1975، عن عمر يناهز 76 عامًا.

السيدة الأنيقة

وكانت أم كلثوم قد نالت لقب واحدة من أشهر عشر سيدات أنيقات في العالم العربي في منتصف الخمسينيات، بسبب اهتمامها البالغ بارتداء الفساتين المميزة في ذلك الوقت، وحتى اليوم فإن فساتين أم كلثوم تتميز بالأناقة وبعضها أيقوني، كما اتجهت أم كلثوم إلى شراء فساتين حفلاتها من ماركة"كريستيان ديور" الشهيرة، حيث كان يحتفظ بصورة كبيرة لها أثناء زيارتها لمتجر الأزياء الشهير في باريس.

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