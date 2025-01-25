واشنطن بوست: الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية لحكومة سوريا الجديدة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم السبت، إن الولايات المتحدة شاركت معلومات استخباراتية سرية حول التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش مع الحكومة الجديدة في سوريا، التي يديرها قادة جماعة مسلحة طالما اعتبرتها واشنطن منظمة إرهابية، وفقا لعدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين المطلعين على الاتصالات بين الجانبين.

وأضافت أنه في حالة واحدة على الأقل، ساعدت الاستخبارات الأمريكية في إحباط مخطط لتنظيم داعش لمهاجمة مزار ديني خارج دمشق في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا للمسؤولين.

وتعكس القناة الخلفية مع هيئة تحرير الشام، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بشار الأسد الشهر الماضي، القلق المتزايد في الولايات المتحدة من إمكانية عودة تنظيم داعش إلى الواجهة مع محاولة القادة الجدد في سوريا تعزيز السيطرة.

وقال المسؤولون للصحيفة الأمريكية إن تبادل المعلومات الاستخباراتية يأتي انطلاقا من مصلحة مشتركة في منع مثل هذه العودة ولا يعكس احتضانا كاملا لهيئة تحرير الشام، التي لا تزال مصنفة كمنظمة إرهابية.

وقال مسؤول أمريكي سابق، والذي تحدث، بشرط عدم الكشف عن هويته «هذا هو الشيء الصحيح والحكيم والمناسب، نظرًا لوجود معلومات موثوقة ومحددة [حول تهديدات داعش]، إلى جانب جهودنا الرامية إلى تنمية علاقة مع هؤلاء الرجال.

وفي الأيام الفوضوية التي أعقبت سقوط الأسد، بدأت إدارة بايدن في التعامل بحذر مع هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع، رئيس الدولة الفعلي في دمشق والذي كان يُعرف سابقًا باسمه العسكري «أبو محمد الجولاني». وقد حاول الشرع الإشارة إلى الاعتدال، والتواصل مع زعماء العالم والتعهد بعدم اضطهاد الأقليات الدينية العديدة في سوريا.

ولم يتضح بعد ما هي السياسة التي سيتبعها الرئيس دونالد ترامب تجاه الحكومة الجديدة في سوريا. لكنه أشار إلى رغبته في البقاء بعيدًا عن شؤون الدولة الشرق أوسطية.

وقال على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بينما كان عناصر هيئة تحرير الشام يقودون سياراتهم نحو دمشق: «هذه ليست معركتنا».

لقاءات أميركية سورية مباشرة

وقال المسؤولون إن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع هيئة تحرير الشام، والذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، حدث في لقاءات مباشرة بين مسؤولي الاستخبارات الأمريكية وممثلي هيئة تحرير الشام، وليس عبر أطراف ثالثة، وشمل تبادلات بين الجانبين، في سوريا ودولة ثالثة.

وقال المسؤول السابق إن ذلك بدأ بعد أسبوعين تقريبًا من وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة في الثامن من ديسمبر.



إحباط تفجير مزار شيعي

في الحادي عشر من يناير، أحبطت الحكومة السورية مخططًا لتنظيم داعش لتفجير قنبلة في السيدة زينب، وهو مزار شيعي في إحدى ضواحي دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن هذا الهجوم تم تجنبه بفضل التحذيرات التي قدمتها وكالات الاستخبارات الأمريكية.

ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق.



سياسة «واجب التحذير»

وقال المسؤول السابق: «نحن نشارك المعلومات الاستخباراتية مع الروس. ونشارك المعلومات الاستخباراتية مع الإيرانيين عندما نواجه تهديدات معينة، وفي بعض الحالات، يكون لدينا واجب التحذير. لذا كان ذلك نتيجة للجهود المبذولة لتطوير وتنمية العلاقة مع هيئة تحرير الشام، لكنه لم يكن استثنائيا بهذا المعنى. حتى عندما لا تتوافق مصالحنا تماما، فإننا نتحمل مسؤولية، في بعض الحالات، لمشاركة المعلومات الاستخباراتية».

بموجب سياسة قديمة معروفة باسم «واجب التحذير »، فإن وكالات التجسس الأميركية ملزمة بتنبيه الضحايا المقصودين، سواء الأميركيين أو الأجانب، إذا علموا بوقوع هجوم عنيف أو قتل متعمد أو اختطاف مخطط له. وهناك بعض الاستثناءات، بما في ذلك عندما قد يؤدي تبادل المعلومات إلى تعريض مصادر الاستخبارات الأمريكية للخطر.

في العام الماضي، حذرت الولايات المتحدة روسيا من هجوم مخطط له على قاعة حفلات شهيرة في ضواحي موسكو، كما نبهت إيران إلى مؤامرة من قِبَل تنظيم داعش لتفجير قنابل في حفل إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال الولايات المتحدة للواء الإيراني قاسم سليماني. وفي كلتا الحالتين، قال مسؤولون أمريكيون إن التحذيرات تم تجاهلها، مما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح بين المدنيين.

وقال نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك ديفيد كوهين في أغسطس إن وكالات الاستخبارات الأمريكية قدمت معلومات إلى سلطات إنفاذ القانون النمساوية ساعدت في إحباط هجوم خطط له تنظيم داعش على حفل لتايلور سويفت في فيينا.



انشقاق عن القاعدة

كانت هيئة تحرير الشام في الأصل تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي قبل أن تنفصل علنًا عن المجموعة في عام 2017. ووفقًا لمسؤولين أمريكيين وخبراء في مكافحة الإرهاب، فإن هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش أعداء لدودون.



الاستيلاء على السلطة

في أواخر نوفمبر، شنت هيئة تحرير الشام هجوما خاطفًا، فاجتاحوا جيبهم في شمال غرب سوريا واستولوا على حلب ومدن رئيسية أخرى قبل الاستيلاء على دمشق. وفر الأسد، الذي حكمت عائلته سوريا منذ عام 1971، إلى موسكو.



الموقف الأمريكي من الإدارة الجديدة

صنفت الولايات المتحدة هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية في عام 2018. وفي الأيام الأخيرة من إدارة بايدن، قرر المسؤولون الحفاظ على هذا التصنيف، وترك القرارات بشأن التعاملات الأميركية المستقبلية مع حكام سوريا الفعليين لترمب. وفي الوقت نفسه، خفف الرئيس جو بايدن العقوبات الأمريكية على سوريا، مما سمح للمنظمات الإنسانية بالعمل في البلاد والسماح بمبيعات الطاقة.

قبل عيد الميلاد بقليل، سافر وفد أمريكي بقيادة باربرا ليف، المسؤولة العليا في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، إلى دمشق والتقى بالشرع، الذي أُبلغ بأن واشنطن رفعت مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. وقال المسؤولون إن قناة تبادل المعلومات الاستخباراتية منفصلة عن التواصل الدبلوماسي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي اتصالات استخباراتية أو دبلوماسية منذ تولي ترمب منصبه يوم الاثنين.



عداء متجذر

وقال تشارلز ليستر، وهو زميل بارز في معهد الشرق الأوسط وخبير في الشؤون السورية، إنه لا شك أن هيئة تحرير الشام تريد كبح جماح تنظيم داعش وأضاف أن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت لديها القدرة على القيام بذلك.

وقال ليستر إن «هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش يتقاتلان منذ عقد من الزمان»، مضيفا أن المجموعتين لديهما «عداء لا رجعة فيه».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.