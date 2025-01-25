ضبط المتهمين بالتعدي على عبد الحليم علي في المقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدي على عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بفريق مودرن سبورت، بالسب والقذف بسبب خلافات على أسانسير العقار بمنطقة المقطم.



عبد الحليم علي يحرر محضر ضد جيرانه في المقطم

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بفريق مودرن سبورت، يفيد نشوب مشادة كلامية مع بعض جيرانه بعقار محل سكنه بسبب خلافات بينهم على الاسانسير، وقيامهم بتوجيه له بالسب والقذف، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى للوقوف على ملابسات البلاغ.



وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين عبد الحليم علي وجيرانه بسبب خلافات على أسانسير العقار، فقاموا بالتعدي عليه بالسب والقذف.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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