مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات ضرب نار بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 25 يناير 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات العالم ويعد أبرزها مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، وليفربول وأبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث ضد نوتنجهام فورست - الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1

برايتون ضد إيفرتون - الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3

ليفربول ضد إبسويتش تاون- الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

ساوثهامتون ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2

وولفرهامبتون ضد آرسنال - الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - الساعة: 7.30 مساءً بتوقيت مصر، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا ضد ريال بيتيس - الساعة: 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

أتلتيكو مدريد ضد فياريال - الساعة: 5.15 مساءً بتوقيت مصر، 6.15 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

إشبيلية ضد إسبانيول - الساعة: 7.30 مساءً بتوقيت مصر، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

بلد الوليد ضد ريال مدريد - الساعة: 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو ضد أتلانتا - الساعة: 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن

نابولي ضد يوفنتوس - الساعة: 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية

إمبولي ضد بولونيا -الساعة: 9.45 مساءً بتوقيت مصر، 10.45 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج ضد باير ليفركوزن - الساعة: 4.30 مساءً بتوقيت مصر، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6

بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن - الساعة: 4.30 مساءً بتوقيت مصر، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 8

فرايبورج ضد بايرن ميونيخ - الساعة: 4.30 مساءً بتوقيت مصر، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

أوجسبورج ضد هايدنهايم - الساعة: 4.30 مساءً بتوقيت مصر، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 9

ماينز ضد شتوتجارت - الساعة: 4.30 مساءً بتوقيت مصر، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 9

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوخوم -الساعة: 7.30 مساءً بتوقيت مصر، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو ضد رين - الساعة: 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

ستراسبورج ضد ليل- الساعة: 8 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس- الساعة: 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات دوري روشن

الخلود ضد الرائد -الساعة: 3.50 مساءً بتوقيت مصر، 4.50 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC

الأخدود ضد الخليج -الساعة: 5.50 مساءً بتوقيت مصر، 6.50 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC أكسترا 1

الوحدة ضد الاتفاق -الساعة: 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC

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