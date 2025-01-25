بعد التصالح، خروج المتهمين باحتجاز "سيدة البدرشين" لمدة 6 سنوات من مركز الشرطة

أخلى قوات مباحث شرطة مركز البدرشين سبيل المتهمين في واقعة احتجاز فتاة لمدة 6 سنوات داخل غرفة مغلقة بمسكن عمها في منطقة البدرشين، تنفيذًا لقرار النيابة العامة التي أخلت سبيلهم بعد تحرير محضر تصالح بين المتهمين والمجني عليهم التي أقرت في المحضر بالتنازل عن حقها، مؤكدة أمام جهات التحقيق أنها مسامحة في حقها لأنهم أهلها.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف جريمة احتجاز سيدة لمدة 6 سنوات داخل غرفة مغلقة بمسكن عمها في منطقة البدرشين، حيث كانت مقيدة بسلاسل حديدية مثبتة في الحائط.

وكانت ألقت قوات الأمن القبض على أخيها غير الشقيق وعميها، الذين اعترفوا بتفاصيل الواقعة أمام مباحث قسم البدرشين.

وأشار المتهمون في اعترافاتهم إلى أنهم قرروا احتجاز الفتاة بعد وفاة والدها وطلاقها من زوجها عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها، وكان ذلك منذ نحو 6 سنوات.



وأضاف المتهمون أنهم كانوا في حالة من الخوف والقلق على مستقبلها، واعتقدوا أنها قد “تنحرف” بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها، لافتين إلى أنهم كانوا يرغبون في منعها من الخروج من المنزل حفاظًا على سلوكها، وهو ما دفعهم لتقييدها في الغرفة على مدار السنوات الماضية.

وعثرت الأجهزة الأمنية، على الفتاة بعد التحقيق في بلاغ والدتها، حيث تبين أنها كانت محتجزة داخل غرفة مخفيّة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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