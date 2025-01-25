إحباط خطط إدارة ترامب، المكسيك ترفض استقبال طائرة قادمة من أمريكا على متنها مهاجرين مرحلين

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن المكسيك رفضت السماح لطائرة عسكرية أمريكية بالهبوط على متنها مهاجرين مرحلين، أمس الجمعة، مما أدى إلى إحباط مؤقت لخطط إدارة ترامب لترحيل المهاجرين إلى البلاد.



ووفق ما ذكره مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية وشخص ثالث مطلع على الوضع، لقناة "إن بي سي" الأمريكية، قامت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-17، متجهتان إلى جواتيمالا، بنقل حوالي 80 شخصًا لكل منهما، وغادرتا الولايات المتحدة مساء الجمعة، في حين لم تنطلق رحلة ثالثة، كانت متجهة للمكسيك.

ولم تتضح على الفور أسباب منع المكسيك الرحلة، لكن التوترات بين الولايات المتحدة والمكسيك، الجارتين والحليفتين منذ فترة طويلة، تصاعدت منذ فوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر.



وأمس الجمعة، كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ونقلهم بطائرات عسكرية.

وأكد الجهاز الإعلامي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت 538 "مهاجرا غير نظامي"، مشيرًا إلى أن واشنطن بصدد ترحيل "مئات المهاجرين غير النظاميين"، بحسب قول الجهاز.



بدورها، قالت كارولاين ليفت، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، في منشور عبر منصة "إكس"، يوم أمس الخميس، إن "إدارة ترامب، أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي"، مضيفة أنه تم ترحيل "المئات في طائرات عسكرية"، وأردفت أن "أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية. قُطعت وعود وتم الوفاء بها".



وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك ردًا على عبور المهاجرين للحدود المشتركة بين البلدين، لكنه لم ينفذ ذلك حتى الآن.



رفض سياسة الترحيل

من جانبها، أعلنت حكومة الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، في وقت سابق، أنها تعارض قيام ترامب باتخاذ إجراءات "أحادية الجانب" لتنفيذ معايير هجرة مقيدة، بما في ذلك إعادة العمل بسياسة "البقاء في المكسيك" التي تُجبر المهاجرين على البقاء في البلاد أثناء انتظار البت في طلبات اللجوء. ويتطلب ترحيل المهاجرين إلى بلد أجنبي تعاون حكومة ذلك البلد، وهو ما رفضته المكسيك.



وتمثل رحلات الترحيل العسكرية جزءًا من حملة أوسع لإدارة ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي بدأ تنفيذها بأوامر تنفيذية وقعها في أول أسبوع له في منصبه.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة وشن حملة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في البلاد.



بالإضافة إلى الرحلات الجوية، استدعى ترامب الجيش لتعزيز وجوده على الحدود بإضافة 1,500 جندي إضافي.

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