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رياضة

زد يحسم جدل بند شراء الأهلي لـ مصطفى العش

مصطفى العش، فيتو
مصطفى العش، فيتو

علق أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد إف سي، على حقيقة وجود بند يسمح للنادي الأهلي بشراء مصطفى العش، مدافع الفريق الذي انتقل إلى الأحمر معارًا أمس الجمعة.

وقال عبد الله في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس: صفقة انتقال مصطفى العش للأهلي تمت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وكأس العالم للأندية، ولا يوجد فيها بند بأحقية شراء اللاعب.

وتابع تصريحاته قائلًا: زيكو والبانوبي لم يتلقيا عروضًا لهما حاليًّا، الموسم الماضي تلقينا عروضًا كثيرة جدًا، لكن مجلس الإدارة وجه بعدم إحداث هزة للفريق في موسمه الأول، لأن الموسم الثاني دائمًا يكون أصعب.

واستمر: نعرف أن منافسات الدوري الموسم الجاري أكثر صعوبة، وجميع الأندية تخسر نقاطًا، لذلك كان القرار بعدم التفريط في اللاعبين.

واختتم: لا توجد أية صفقات تبادلية بين زد والأهلي في يناير، مصطفى العش فقط انتقل على سبيل الإعارة.

 

وكان النادي الأهلي قد أعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع مصطفى العش، قادمًا من زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

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