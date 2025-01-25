السبت 25 يناير 2025
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كائنات خطرة تغزو جسد رجل وتصيب طبيبه بالذهول (فيديو)

كائنات خطيرة تغزو
كائنات خطيرة تغزو جسد رجل، فيتو

أُصيب رجل بحالة من الرعب بعد اكتشاف أن جسده مليء بأكياس الدودة الشريطية، حيث أظهرت الأشعة السينية عقيدات تشبه «حبوب الأرز»، والتي تبين أنها أكياس ناتجة عن عدوى طفيلية.

 

أكثر صور الأشعة السينية جنونا

نشر طبيب الرعاية العاجلة في فلوريدا الدكتور سام غالي الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي واصفًا إياها بأنها واحدة من «أكثر صور الأشعة السينية جنونًا» التي رآها في مسيرته الطبية.

سر لحم خنزير

وأوضح أن المريض، الذي لم يذكر اسمه، أصيب بهذه الحالة نتيجة تناول لحم خنزير نيئ أو غير مطبوخ جيدًا يحتوي على يرقات الدودة الشريطية، التي تدخل في أنسجة الجسم وتشكل أكياسًا يمكن أن تتحلل وتسبب العدوى.

 

وأشار تقرير الحالة إلى أن المريض لم يكن على علم بوجود الأكياس في جسمه، حيث ذهب إلى المستشفى لإجراء أشعة سينية بسبب حالة غير مرتبطة بالعدوى.

وقال غالي في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع: «إن الأكياس في كل مكان ولا يمكن حتى حسابها جميعًا».

وأوضح أن هذه الأكياس يمكن أن تنتقل إلى أماكن متعددة في الجسم، وفي حالة هذا المريض، تركزت الأكياس في الأنسجة الرخوة للوركين والساقين.

وتحدث العدوى المعروفة باسم داء الشريطيات (الشريطية الوحيدة) بعد تناول بيض الدودة الشريطية في لحم خنزير ملوث أو غير مطبوخ. وتسبب الأكياس النسيجية حدوث داء الكيسات المذنبة، الذي يشكل خطرا كبيرا خاصة إذا حدث في الدماغ أو الجهاز العصبي، وهو ما يعرف بداء الكيسات المذنبة العصبي.

ويعد داء الكيسات المذنبة وداء الكيسات المذنبة العصبي أكثر شيوعًا في المجتمعات الزراعية في البلدان النامية. وينتقل المرض بشكل رئيسي من الأشخاص المصابين الذين لا يغسلون أيديهم بشكل صحيح بعد استخدام المرحاض، أو من خلال المياه الملوثة بالبراز.

وأوضح غالي أن هذه الحالة تعد تذكيرًا هامًّا «بأهمية الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين بشكل دوري وتجنب تناول اللحم النيئ أو غير المطبوخ جيدا تحت أي ظرف من الظروف».

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