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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق، سقوط مدو لعياري 24 و21

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم السبت 25 يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفق آخر تحديث لها.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيه “بيع”، 4365 جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيهًا “بيع”، 3820 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3300 جنيه “بيع”، 3274 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30800 جنيه “بيع”، 30560 جنيهًا “شراء.

 

أسعار الذهب في البورصة العالمية

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر، أمس الجمعة، ومن المتوقع أن تحقق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، حيث أسهمت دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، والافتقار إلى الوضوح بشأن الرسوم الجمركية، في الضغط على الدولار.

 

وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 2770.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 08:20 (بتوقيت جرينيتش)، ليحقق زيادة تتجاوز 2 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع. وفي وقت سابق من اليوم، ارتفعت الأسعار إلى 2777.10 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 أكتوبر، عندما سجَّلت أعلى مستوى تاريخي عند 2790.15 دولار.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المائة إلى 30.82 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة إلى 1006.48 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 1.1 في المائة إلى 952.70 دولار. ومن المتوقع أن تُسجِّل المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية.

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