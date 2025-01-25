رسميا، إدارة ترامب تغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا وقمة دينالي إلى جبل ماكينلي

قالت وزارة الداخلية الأمريكية اليوم الجمعة إنها غيرت رسميًّا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا إلى جبل ماكينلي.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير الاسمين في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد ساعات من توليه منصبه يوم الإثنين، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.

وأضافت وزارة الداخلية الأمريكية في بيان «بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسميًّا باسم خليج أمريكا، وستحمل أعلى قمة في أمريكا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي».

وكانت القمة الواقعة في ولاية ألاسكا تسمى في السابق جبل ماكينلي، تكريما للرئيس الأمريكي الأسبق وليام ماكينلي، ولكن جرى تغيير اسمها إلى دينالي في عام 1975 بناء على طلب الولاية.

وأضافت الوزارة «هذه التغييرات تؤكد التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأمريكيين بإرث أبطالها ومقدراتها التاريخية».



أوامر اليوم الأول

وفور توليه مقاليد الحكم في العشرين من يناير الجاري، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في سعيه لوضع بصمته على إدارته الجديدة في أمور تتراوح من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة.

وفيما يلي بعض الأوامر التنفيذية الرئيسية التي وقعها ترامب في اليوم الأول من عودته للمنصب:



خليج المكسيك

وقّع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًّا لتغيير اسم خليج المكسيك إلى «خليج أمريكا» بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية.

وادعى ترامب في نص الأمر التنفيذي أن هذا المسطح المائي: «كان منذ فترة طويلة من الأصول الأساسية لأمتنا التي كانت مزدهرة في الماضي، وقد ظل جزءا لا يتجزأ من أمريكا».

وجاء في الأمر «كان الخليج شريانا حيويا للتجارة المبكرة لأميركا والتجارة العالمية».

كان ترمب قد أعلن في مؤتمر صحفي في 7 يناير في منتجع مار-أ-لاجو في بالم بيتش بفلوريدا، عن خطته لتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، مضيفا أن «المكسيك يجب أن تتوقف عن السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلادنا».



اقتحام الكونجرس

أصدر ترامب عفوا عن نحو 1500 شخص اقتحموا مبنى الكونجرس (الكابيتول) الأمريكي في السادس من يناير 2021، في لفتة لدعم الأشخاص الذين اعتدوا على الشرطة أثناء محاولتهم منع المشرعين من التصديق على هزيمته في انتخابات 2020.

وقال ترامب: «نأمل أن يخرجوا الليلة، بصراحة. نتوقع ذلك». كما يخفف الإجراء أحكام 14 عضوًا من منظمتي براود بويز وأوث كيبرز اليمينيتين المتطرفتين، ومنهم بعض الذين أدينوا بالتآمر للتحريض على العنف.

كما يوجه الأمر وزير العدل الأمريكي بإسقاط القضايا المعلقة المتعلقة بالشغب.



الهجرة غير الشرعية

وقع ترامب على أوامر تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين.

وسيعلق أمر ترامب الذي يتعامل مع إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة البرنامج لمدة أربعة أشهر على الأقل وسيأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.

وجاء في الأمر «الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين».

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