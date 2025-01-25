السبت 25 يناير 2025
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أخبار مصر

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

سقوط أمطار، فيتو
سقوط أمطار، فيتو
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طقس اليوم السبت، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد ظاهرتين جويتين مقلقين.

 

ظواهر جوية متوقعة اليوم

وأوضحت أن طقس اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري، كما يشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على السواحل الغربية ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم 25 يناير 2025

وبالنسبة لحالة طقس اليوم السبت العامة قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة البحرين

كشفت الارصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج ( 1: 1.5) متر، واتجاه الرياح تكون جنوبية غربية إلى شرقية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج (1.5: 2) متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

طقس غدا الأحد 26 يناير 2025

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد وقالت إن طقس الأحد 26 يناير 2025 يشهد أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 25 يناير 2025

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 25 يناير 2025، على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

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