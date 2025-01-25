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رياضة

في أول ظهور لـ مرموش، مانشستر سيتي يواجه تشيلسي بالدوري الإنجليزي اليوم

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

الدوري الإنجليزي، تترقب الجماهير المصرية المباراة المنتظرة بين مانشستر سيتي أمام تشيلسي اليوم السبت، التي ستقام ضمن  الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي 

ومن المقرر أن يستضيف السيتي نظيره تشيلسي على ملعب الاتحاد في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر البريميرليج.

 

ومن المؤكد أن يتواجد عمر مرموش في قائمة مباراة السيتي.

وقال بيب جوارديولا إن اللاعبون الجدد عمر مرموش وفيتور ريس وعبد القادر خوسانوف سيتواجدون  في تشكيلة الفريق استعدادًا لظهورهم الأول مع الفريق  مع سعي مانشستر سيتي لاستعادة المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف المدرب: لم نتدرب كثيرًا بسبب السفر، ولقد تدرب عمر مرموش معنا يوم الخميس، والآخرون قليلًا ولكن ليس بشكل كامل.

وتابع: فيتور شاب، لديه شخصية ضخمة، ويحتاج إلى وقت، ولقد استقر خوسانوف بالفعل، وخلال اللعب في الدوري الفرنسي، تعامل مع لاعبين أقوياء وسريعين للغاية، وإنه لا يتحدث الإنجليزية كثيرًا، لذا فإن التواصل شيء يتعين علينا التعامل معه.

كما أشاد المدرب بالتعاقد مع عمر مرموش وأكد أنه يتوقع أن يندمج مع الفريق بسرعة.

بينما يغيب عن صفوف مانشستر سيتي كل من رودري وأوسكار بوب وناثان آكي بخلاف الثنائي السالف ذكرهما.

ويحتل السيتي حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن نظيره ومنافسه في مباراة الغد تشيلسي صاحب المركز الرابع.

 

مواعيد الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الإنجليزي 

السبت 25 يناير 

برايتون ضد إيفرتون - 5 مساءً 

ليفربول ضد إبسويتش تاون - 5 مساءً

ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساءً 

وولفرهامبتون ضد أرسنال - 5 مساءً 

بورنموث ضد نوتينجهام فورست - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

 

الأحد 26 يناير 

توتنهام ضد ليستر سيتي - 4 مساءً

كريستال بالاس ضد برينتفورد - 4 مساءً

أستون فيلا ضد وست هام - 6:30 مساءً

فولهام ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً

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