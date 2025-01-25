بعد رد نتنياهو، من هن المجندات الإسرائيليات اللاتي ستفرج عنهن حماس اليوم (صور)

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الجمعة، بعد مشاورات مع رؤساء أجهزته الأمنية، المضي قدما مع قائمة الأسيرات المقرر الإفراج عنهن اليوم السبت والمقدمة من جانب حماس.

ووفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية قرر المشاركون في الاجتماع أنه، في حين أن "حماس انتهكت الاتفاق"، فإن الانتهاك "لم يكن خطيرًا" بما يكفي لنسف الصفقة بأكملها، بحسب موقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل سترد بخطوات من جانبها تنتهك شروط الاتفاق.

وكانت إسرائيل قد أبلغت الوسطاء أن قائمة الأسيرات الأربع التي نشرتها حماس في وقت سابق من هذا المساء تنتهك شروط الاتفاق، الذي يتطلب من الحركة إطلاق سراح جميع النساء الأحياء من الرهائن المدنيين قبل إطلاق سراح الجنديات، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

من جهته نشر "منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين" مساء الجمعة أسماء المجندات الإسرائيليات الأربع المقرر الافراج عنهن اليوم السبت في غزة، في إطار دفعة التبادل الثانية مع معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.

ورحب المنتدى في بيان بـ"الإفراج المنتظر عن دانييل جلبوع وكارينا ارئيف وليري الباغ ونعمة ليفي بعد 477 يومًا من الاحتجاز".

ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل في السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة اليوم السبت. كما تلزمها الصفقة بالإفراج عن خمسين أسيرًا أمنيًا فلسطينيًّا مقابل كل جندية يتم إطلاق سراحها، بحسب ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.

من هن الرهائن الإسرائيليات اللاتي ستفرج عنهم حماس

ليري إلباج

تبلغ من العمر 19 عاما، وقد اقتيدت إلى غزة مثل أرئيف وجلبوع وليفي من وحدة المراقبة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة ناحال عوز العسكرية، يوم السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن والدة إلباج قولها إن آخر مرة سمعت صوت ابنتها كان صباح يوم 7 أكتوبر 2023، حيث أبلغتها أنها في ملجأ ميداني، وتحاول تجنب وابل من الصواريخ.

ونشرت "حماس" في وقت سابق من هذا الشهر، مقطع فيديو تظهر فيه إلباج، وصفته عائلتها بأن أظهرها وهي في "حالة سيئة".

دانييلا جلبوع

تدرس جلبوع البالغة من العمر 20 عاما العزف على البيانو والغناء، وكانت على اتصال مع عائلتها صباح يوم هجوم "حماس".

ووجهت جلبوع رسالة لنتنياهو، إذ ظهرت في مقطع فيديو صوّر في غزة، تقول فيه: "لقد كدت تقتلني ذات مرة بقنابلك".

كارينا أرئيف

تحلم أرئيف البالغة من العمر 20 عاما بحسب عائلتها بأن تصبح طبيبة نفسية.

وذكر والدا أرئيف لـ"تايمز أوف إسرائيل" أنهما تلقيا اتصالا منها في صباح السابع من أكتوبر 2023، وهي تبكي خوفا من هجوم "حماس" عليهم بوابل من الصواريخ.

وحسبما ذكر والدا أرئيف فقد انقطع الاتصال معها بعدما قالت لهما أن يواصلا حياتهما، وسط صراخها العالي، وسماع أصوات إطلاق النار.

نعمة ليفي

ليفي رياضية تبلغ من العمر 20 عاما، وسبق لها المشاركة وفق "تايمز أوف إسرائيل" في وفد لتعزيز الروابط بين الشباب الأمريكي والفلسطيني والإسرائيلي لإحداث تغيير إيجابي في العلاقات بين الشعوب.

وتلقت والدة ليفي رسالة نصية من ابنتها في الساعة 6:55 صباحا في 7 أكتوبر 2023، جاء فيها: "نحن في مكان آمن. لم أسمع قط شيئا كهذا في حياتي"، ووصفت إطلاق الصواريخ والنار في الخارج.

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