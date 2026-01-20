فوانيس رمضان تضيء شوارع السيدة زينب، والأسعار تبدأ من 25 جنيهًا (فيديو وصور)

18 حجم الخط

تستعد شوارع وأزقة منطقة السيدة زينب العريقة لاستقبال شهر رمضان المبارك 2026، حيث انتشرت أكشاك ومحال بيع فوانيس رمضان التقليدية التي تضفي على المنطقة أجواء احتفالية مميزة.

وتشهد الأسواق في هذه الأيام إقبالًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في شراء الفوانيس استعدادًا للشهر الفضيل.

أسعار فوانيس رمضان 2026

وتتراوح أسعار فوانيس رمضان 2026 في منطقة السيدة زينب بين مستويات مختلفة تناسب القدرة الشرائية لمختلف الأسر المصرية.

فبالنسبة للفوانيس التقليدية المصنوعة من الصفيح والزجاج، تبدأ الأسعار من 25 جنيهًا للأحجام الصغيرة، وتصل إلى 270 جنيهًا للأحجام المتوسطة التي تتميز بزخارف ونقوش أكثر تفصيلًا.

أسعار الفوانيس الكبيرة.. قطع فنية للديكور

أما الفوانيس كبيرة الحجم، التي يفضلها البعض لتزيين المداخل والشرفات، فتتراوح أسعارها بين 750 و1500 جنيه، وهي غالبًا ما تكون مصنوعة بعناية فائقة وتحمل تصميمات تراثية أصيلة تعكس الطابع المصري الأصيل لفانوس رمضان.

وللباحثين عن خيارات اقتصادية، توفر الأسواق الفوانيس الخشبية بأسعار تبدأ من 10 جنيهات فقط للأحجام الصغيرة جدًا، وتصل إلى 130 جنيهًا للقطع الأكبر حجمًا والأكثر زخرفة، وتلقى هذه النوعية رواجًا كبيرًا بين الأسر التي تبحث عن تحقيق التوازن بين الاحتفال بالشهر الكريم والظروف الاقتصادية.

أجواء احتفالية تعم المنطقة

تحولت شوارع السيدة زينب إلى معرض مفتوح للفوانيس بمختلف أشكالها وأحجامها وألوانها، حيث تتزين واجهات المحال بالفوانيس المضيئة التي تجذب أنظار المارة والزائرين.

ويتوقع التجار أن يشهدوا إقبالًا متزايدًا خلال الأيام المقبلة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين حرصهم على توفير تشكيلة واسعة تلبي احتياجات ورغبات جميع المشترين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.