السبت 25 يناير 2025
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رياضة

الأهلي يكشف حقيقة العروض الخيالية لشراء وسام أبو علي

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

كشف أحمد شوبير الإعلامي بقناة النادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول العروض المقدمة للفارس الأحمر لشراء وسام أبو علي لاعب الفريق.

وقال أحمد شوبير: "هناك حالة من الانتعاش داخل النادي الأهلي من تسريب عروض خيالية من أندية خليجية تلقاها الأحمر لشراء  وسام أبو علي".

وأضاف شوبير أن الأهلي نفى تمامًا وجود أي عروض لوسام أبو علي، مؤكدًا أنه من المستحيل حتى التفريط في اللاعب حتى لو تقدم أي نادي عرض للاعب نفسه. 

وكان وسام أبو علي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية التي أبعدته عن مباراة فاركو يوم الاربعاء الماضي، ويغيب على إثرها عن مباراة بيراميدز الأحد القادم في الدوري. 

وقال المصدر أن وسام أبو علي يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ومن المتوقع ان يغيب مبدئيا لمدة تتراوح من أسبوعين إلي ثلاث أسابيع. 

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو أمس الأول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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