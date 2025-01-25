الوزارة حطت علينا، ثورة لمعلمات رياض الأطفال بعد إخطارهم بدورة تدريبية في إجازة نصف العام

وجه معلمات رياض الأطفال، استغاثة عاجلة إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد إخطارهم بحضور دورة تدريبية لمدة 9 أيام تبدأ من 28 يناير 2025 إلى 6 نوفمبر المقبل.

ودشن معلمات رياض الأطفال هاشتاج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "معلمات رياض الأطفال" إلى وزارة التربية والتعليم:

نحن أكثر فئة مطحونة في الوزارة.. كان هناك قرار من الوزير بعدم اشتراك معلمات رياض الأطفال والصفوف الأولى في أعمال الامتحانات ومع ذلك ولوجود عجز فى المعلمين شاركنا في أعمال الامتحانات من مراقبة لتصحيح لمراقبة إعدادية ونفاجأ بإخطارنا بوجود تدريب لمدة ٩ أيام يبدأ من

28/1 حتى 6/2 مما يشكل عبء وضغط على المعلمات لعدة أسباب:



1- طول مدة التدريب وضياع إجازة نصف العام.



2- عدم وجود قاعات مجهزة للأعداد الكبيرة التي يتم استهدافها للتدريب وخاصة مع انتشار الفيروسات.



3- المادة العلمية في التدريب متكررة وهي أساس عملنا مع الأطفال ولم تكن يوما نقطة ضعف ليتم تقويتها.



4- التكلفة المادية لبعد اماكن التدريب عن كثير من المعلمات مما يشكل عبء مادي فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة.



5 - إهدار المال العام وعدم مواكبة العصر حيث إنه كان من الممكن أن يتم التدريب عبر المنصات اون لاين مع وجود اختبار قبلي وبعدي للتأكد من توصيل المادة العلمية للتدريب بشكل كبير كما يحدث مع كثير من التدريبات فى التوجيهات الأخرى كالرياضيات والعلوم واللغة العربية.



6- وأخيرًا معلمات رياض الأطفال أكثر فئة مظلومة بداية من استلام الملفات للاطفال وتسكينهم ومرورًا والمبادرات والحفلات والمسابقات التي لا نهاية لها والسجلات والتقييمات ووجود المعلمات داخل القاعة حتى بلوغ سن المعاش وعدم شغل أي منصب بخلاف معلمة للقاعة.



7 - أخيرًا اشتراكنا في أعمال الامتحانات من مراقبة وتصحيح.

وأوضح معلمات رياض الأطفال، أليس من حقهن الحصول على إجازة نصف العام للجلوس مع أطفالهم وتدبير شؤون منازلهن اللاتي انشغلن عنها لمدة شهور قضوها في عناء مع التلاميذ وأولياء أمورهم.

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