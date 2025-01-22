أخبار مصر: تغيير سعر عبوات بيبسي البلاستيك، طالبة تشوه وجه زميلتها بـ40 غرزة، تصريح مثير لـ صلاح عن ليفربول، ترامب يهدد بوتين

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بيبسي تقرر تغيير أسعار عبواتها البلاستيك، وهذا موعد التطبيق

قررت شركة بيبسي كولا مصر تغيير أسعار عدد من منتجاتها خلال الفترة المقبلة، وتشمل عبوات البلاستيك، وذلك وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

قطع رأسه وتجول به وشرب من دمه، تفاصيل جديدة في جريمة الأقصر المرعبة (فيديو)

شهدت محافظة الأقصر جريمة قتل بشعة، إذ أقدم شاب مهتز نفسيًّا على قتل مواطن مار بالشارع بالسكين ذبحًا وفصل رأسه عن جسده بمنطقة أبو الجود في الأقصر.

مراوغة أم مغازلة، ماذا قال محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول بعد مواجهة ليل (فيديو)

في تصريح مفاجئ بث النجم محمد صلاح، الطمأنينة إلى ليفربول، وأعاد الأمل بشأن مستقبله مع الفريق بعد نهاية الموسم الجاري بتلميح غير مباشر لاستمراره بملعب أنفيلد عقب مواجهة ليل في دوري أبطال أوروبا.

طالبة بالإعدادية تشوه وجه زميلتها بـ"40 غرزة" في مشاجرة أمام مدرسة بالزيتون

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالبة إعدادي وصديقها متهمين بطعن زميلتها أمام مدرسة بدائرة قسم شرطة الزيتون، بقطعة زجاج في وجهها، بسبب اعتراض المجني عليها على سخرية المتهمة منها.

السحب الممطرة تزحف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة الأمطار المتوقعة خلال ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحري، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلًا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سائح أمريكي وخضع للتحقيق من قبل، من هو عبد العزيز القاضي منفذ عملية تل أبيب (فيديو)

أعلنت السلطات الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، أن المهاجم الذي أقدم على طعن 5 أشخاص في تل أبيب قبل أن يقتل برصاص رجال أمن "أجنبي".

عيد الشرطة 73، الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بحضور قيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين

تشهد أكاديمية الشرطة صباح اليوم الأربعاء، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73 بحضور قيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة.

أنغام: أبويا حولني أداة لتحقيق طموحه وعلاقتي بيه عايزة دراسة من أطباء نفسيين

قالت الفنانة أنغام إنها افتقدت العديد من الأشياء في صغرها في علاقتها بوالدها الموسيقار محمد علي سليمان.

حفل تنصيب ترامب يحقق 24.6 مليون مشاهدة تلفزيونية

ذكرت شركة "نيلسن" التحليلية أن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق 24.6 مليون مشاهدة على شاشات التلفزيون.

بالأسماء، الاستقالات المرتقبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب طوفان الأقصى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن استقالة رئيس هيئة الأركان ستحدث "تأثيرا هرميا" من أعلى إلى أسفل في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

بيدي طفله فلوس كتير عشان يشرب سجاير، طليقة الشيف الشربيني تحرر محضرا جديدا ضده

تلقى المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد بلاغ من "أماني. الـ " مذيعة تتهم طليقها الشيف الشربيني بالإهمال في رعاية ابنهما.

بتوقيع تركى الشيخ، بدء تصوير فيلم The Seven Dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز

عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه عن بدء تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.

الأمم المتحدة ترد على ترامب بعد تسمية خليج المكسيك إلى الأمريكي

أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن إعادة تسمية المواقع الجغرافية في العالم ومنها خليج المكسيك تخضع لأنظمة واتفاقيات دولية مشددًا أنها ليست من صلاحيات دولة بمفردها.

غبي وفجر الشرق الأوسط، ترامب يسحب حماية الخدمة السرية من جون بولتون

سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماية الخدمة السرية من مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، وحمله المسؤولية عن شن الحرب على العراق في عام 2003 و"تفجير الشرق الأوسط".

مهاجم أوروبي واللاعب ودع زملاءه، الأهلي يحسم صفقته الأجنبية الأولى

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي نجح في الوصول إلى اتفاق مع نادي فيهيرفار المجري لضم مهاجمه نجيك جراديسار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

هزة جديدة في سعر الدولار بعد ضبابية خطط ترامب للرسوم الجمركية

انخفض الدولار قليلًا، اليوم الأربعاء، في تعاملات متقلبة، إذ أدى الافتقار إلى الوضوح بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية إلى إبقاء الأسواق المالية في حالة من عدم اليقين.

موعد تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة، أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، سيعقد جلسة مع محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده عقب مباراة بيراميدز

بنما تتقدم بشكوى للأمم المتحدة بعد تهديدات ترامب بالاستيلاء على قناتها بالقوة

تقدمت الحكومة البنمية بشكوى أمام الأمم المتحدة بشأن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على قناة بنما، كما أمرت بإجراء تدقيق في عمل شركة مرتبطة بهونج كونج تقوم بتشغيل ميناءين على الممر المائي الحيوي.

مشكلة وكنت بحلها، كهربا يوضح قصة فيديو خناقة الملهى الليلي

علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على ما أثير وأشيع مؤخرًا بشأن دخوله في مشاجرة داخل ملهى ليلى.

اليوم، ثالث جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة الابتزاز والسب والقذف

تنظر محكمة جنح الجيزة اليوم الأربعاء، ثالث جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، بتهمة الابتزاز والتشهير والسب والقذف.

بكمين أمام منزله، مقتل مسؤول حزب الله في البقاع الغربي

أقدم مجهولون على إطلاق النار على مسؤول حزب الله في البقاع الغربي محمد حمادة في بلدة مشغرة.

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا بسبب ضعف الدولار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 11 أسبوعًا، مدعومة بانخفاض الدولار وزيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن بسبب حالة عدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

اليوم، تشغيل 8 قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام، اعرف المواعيد

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، تشغيل قطارات جديدة بداية من اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، وذلك لخدمة الركاب والتيسير عليهم خلال الأسابيع القادمة، بما يساهم فى رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

حرائق جديدة ورماد سام، جحيم لوس أنجلوس مستمر، وتحذيرات من عواصف اليوم

حذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار الرياح الخطرة التي تضرب جنوب كاليفورنيا لمدة يومين إضافيين على الأقل، مع اندلاع حرائق جديدة، الثلاثاء.

السلطات الأمريكية تبدأ عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

أعلن مسؤول أمن الحدود في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توماس هومان، إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بدأت عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الأمريكية تمهيدًا لترحيلهم.

أول صور للغرفة المظلمة التي احتجزت بها سيدة البدرشين مكبلة اليدين لمدة 6 سنوات (صور)

حصلت فيتو على أول صور للغرفة المظلمة التي احتجزت فيها فتاة لمدة ٦ سنوات حيث كان عمرها وقت احتجازها ١٩ سنة والآن أصبح عمرها ٢٦ سنة، من قبل عمها وأشقائها، في القضية التي عرفت إعلاميًّا بسيدة البدرشين والتي نجحت قوات مباحث مركز البدرشين بإنقاذها وإخراجها من محبسها عقب ورود بلاغ من والدتها بالواقعة، التي تعامل رجال المباحث معها بجدية توجهوا إلى المكان الذي كانت محتجزة به الفتاة بغرفة ضلمة بمنزل عمها وعثروا على الفتاة مقيدة وعليها آثار تعب.

ترامب يهدد بوتين حال عدم الحوار بشأن حرب أوكرانيا

لوَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا إذا رفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء حربها مع أوكرانيا.

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