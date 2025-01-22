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خارج الحدود

غبي وفجر الشرق الأوسط، ترامب يسحب حماية الخدمة السرية من جون بولتون

جون بولتون، فيتو
جون بولتون، فيتو

سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماية الخدمة السرية من مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، وحمله المسؤولية عن شن الحرب على العراق في عام 2003 و"تفجير الشرق الأوسط".

واتخذ ترامب قراره بسحب الحماية من بولتون أمس الثلاثاء، في غضون الـ 24 ساعة الأولى من تولي ترامب منصب الرئاسة.

ودافع ترامب عن قراره أمام الصحفيين، قائلًا: "أعتقد أن هذا الوقت كان كافيًا... نحن لا نعتزم توفير الأمن للأشخاص حتى نهاية الحياة. لماذا يجب أن نقوم بذلك؟".

ووصف ترامب مستشاره السابق بأنه "شخص غبي" و"مثير الحرب".

واتهم ترامب جون بولتون بجر الولايات المتحدة في حرب العراق عام 2003، عندما كان بولتون يعمل في إدارة الرئيس جورج بوش الابن.

وقال ترامب عنه: "هو الذي جرنا في ذلك، إلى جانب تشيني وبعض الآخرين، وهو أقنع بوش بتفجير الشرق الأوسط.. كان قرارا رهيبا".

وتابع: "إنهم فجروا الشرق الأوسط ونحن لم نستفيد أي شيء من ذلك، فقط موت الكثيرين. قتلنا عددا كبيرا من الناس وجون بولتون كان واحدا من أولئك الأشخاص، شخص غبي".

وتعليقا على قرار ترامب، قال بولتون لقناة "سي بي إس" إنه يشعر بخيبة الأمل إزاء هذا القرار، لكنه لم يتفاجأ به.

يذكر أن بولتون كان مستشارا للأمن القومي في إدارة ترامب الأولى بين عامي 2018 و2019.

وبعد استقالته من المنصب بسبب الخلافات مع ترامب، نشر بولتون في وقت لاحق كتابا كشف فيه عن بعض التفاصيل الحساسة عن عمل إدارة ترامب، وانتقده بشدة.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة اتهمت عددًا من المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لاغتيال بولتون في عام 2022 انتقاما للقضاء على قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في يناير 2020.

لكن السلطات الأمريكية لم تتمكن من القبض على أي واحد من المتهمين من قبل وزارة العدل.

وعلى خلفية الشبهات بشأن المخططات المزعومة المنسوبة لإيران، قرر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تمديد حماية الخدمة السرية الأمريكية لجون بولتون.

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جون بولتون العراق الشرق الأوسط حرب العراق جورج بوش الابن

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