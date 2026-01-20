الثلاثاء 20 يناير 2026
طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية والهندسة ( فيديو)

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية دخول اللجان لأداء امتحان الترم الأول في مادتي اللغة الأجنبية والهندسة خلال ثالث أيام الامتحانات.

ومن جانبه صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن عدد 94,696 طالبًا سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة فيما يؤدي 5,315 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة.

وأكد "ناصر حسن" أن امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام ستُعقد بنظام البوكليت (كراسة امتحان) وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم مشددا على الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشار ناصر حسن إلى أن رئيس لجنة امتحان الشهادة الإعدادية يتحمل المسئولية الكاملة عن سير العمل داخل اللجنة بداية من استلام كراسات الامتحان وحتى نهاية اليوم موجها رؤساء اللجان بضرورة استلام مقار لجانهم قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل والتأكد من جاهزية اللجان وتوافر كافة التجهيزات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب مع إعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان في أماكن واضحة.

وشدد وكيل الوزارة على منع اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات مع التأكيد على غلق أبواب اللجان مع بداية الامتحان يوميا ومنع دخول أو خروج أي شخص أثناء سير الامتحان وتشكيل لجنة كنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم كراسات البوكليت.

كما أكد على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل لجان الشهادة الإعدادية بدءا من البوابة الرئيسية وحتى داخل جميع قاعات الامتحان وسرعة التواصل مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية للتعامل الفوري مع أي طارئ مع التحلي بالدقة والانضباط وتقدير المسئولية وتوفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب.

