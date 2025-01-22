الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يهدد بوتين حال عدم الحوار بشأن حرب أوكرانيا

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

لوَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا إذا رفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء حربها مع أوكرانيا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إنه من المحتمل فرض عقوبات على روسيا إذا رفض الرئيس فلاديمير بوتين الحوار بشأن حرب أوكرانيا. ولم يحدد طبيعة العقوبات التي من المحتمل فرضها على موسكو.

وكان ترامب أعلن بعد ساعات من تنصيبه أمس أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين لكنه لم يحدد موعدا لذلك، وجدد تأكيده أنه يرب في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة منذ نحو 3 سنوات.

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دونالد ترامب روسيا طاولة المفاوضات أوكرانيا واشنطن فرض عقوبات على روسيا فلاديمير بوتين موسكو

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